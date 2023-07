Afrique du Nord: Times Higher Education Young University rankings 2023 - L'Algérie décroche la 1e place au Maghreb et la 2e en Afrique

ALGER — L'Algérie a décroché la 1e place au Maghreb, la 2e en Afrique et la 3e au niveau arabe dans le classement Times Higher Education (THE) Young University 2023, qui révèle les meilleures universités de moins de 50 ans, en les évaluant sur le plan de l'enseignement, de la recherche, de l'ouverture internationale et de leur collaboration avec l'industrie, a annoncé, lundi, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué.

Dans ce classement qui a évalué 605 établissements d'enseignement supérieur, figurent 11 établissements universitaires algériens, soit "en hausse par rapport au classement THE Young University 2022 avec 9 établissements universitaires algériens, tandis qu'un seul établissement universitaire algérien avait été classé parmi les 250 meilleurs établissements d'enseignements supérieur dans le THE 2018, précise la même source.

L'Université de Sétif 1 occupe la 98e place au niveau mondial, la 1e place au niveau maghrébin et la 2e place au niveau africain dans ce classement créé en 2012.

L'Université de Guelma figure également parmi les 500 meilleurs établissements universitaires au niveau mondial.

Ces résultats mettent en exergue "l'évolution remarquable dans la promotion de la visibilité des établissements algériens de l'enseignement supérieur dans ce classement", estime le ministère, et ce grâce aux "efforts fournis par le secteur en vue d'améliorer la position des établissements nationaux de l'enseignement supérieur dans les différents classements mondiaux".

Le ministère rappelle que THE Young University rankings 2023 "classe actuellement plus de 500 établissements universitaires de par le monde, tandis qu'il exclut tous les établissements universitaires qui n'assurent pas de formation post-graduation ou ceux qui ne comptent pas plus 1.000 articles scientifiques publiés durant la période 2017-2021 ou un minimum de 150 articles scientifiques durant l'année.

Ce classement repose sur un ensemble complexe d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui incluent le nombre d'enseignants et d'étudiants, la production scientifique et son impact sur les bases de données Scopus, à travers l'utilisation de 13 indicateurs pour fournir les comparaisons les plus complètes et les plus équilibrées, déclinées en cinq principaux axes, à savoir: la qualité de l'enseignement supérieur, la qualité de la recherche scientifique, les citations, l'ouverture internationale et l'incidence sur l'industrie.