Ile Maurice: 18 ans de prison pour viol - La liberté conditionnelle refusée au skipper en attendant l'appel

Condamné par les magistrates Rehnu Gowry-Bhurrut et Bhavna Sawock siégeant à la Children's Court à 18 ans de prison pour le viol d'une fillette indienne de 11 ans à l'île-aux-Cerfs, le skipper Tawun Kuttur veut faire appel de cette décision. En attendant, il a logé une demande devant la Children's Court pour qu'il obtienne la liberté provisoire. La police avait objecté à cette démarche évoquant les risques qu'il s'enfuie, ainsi que pour sa propre sécurité. La magistrate Zaynah Essop n'a pas accédé à sa demande, s'appuyant sur la nécessité de protéger le public de ce genre de personne qui a commis un délit grave.

Tawun Kuttur estime que la sentence qui lui a été infligée est excessive et déraisonnable et clame toujours son innocence. Il a donc interjeté appel de la décision de la Children's Court de lui imposer un terme d'emprisonnement de 18 ans. En attendant que la justice tranche sur sa demande, il veut aussi obtenir la liberté conditionnelle. La police a objecté estimant que le skipper peut être un danger pour le public et compte tenu du fait qu'il connaît bien la mer, il peut tenter de s'enfuir. La police devait aussi faire ressortir que si le skipper est libéré, c'est un risque pour sa propre sécurité car à la suite de ce délit, il y a eu un tollé parmi les autres skippers qui estiment que leur réputation avait été ternie. Selon l'enquêteur, il y a également eu des interventions de certains skippers sur les réseaux sociaux.

Dans ses conclusions rendues vendredi, la magistrate Essop a en effet trouvé qu'il y a de forts risques que le skipper s'enfuie vu son jeune âge et le fait qu'il ne soit pas marié et connaît bien la mer. La magistrate a aussi mis en avant le fait qu'une telle personne peut être un danger pour le public s'il reste en liberté. «However, given the gravity of the offence for which the Applicant has been convicted, the severity of the sentence imposed on him and the need for the protection of the most vulnerable members of the public as explained above, I do not find that there can be condition/s which can be imposed to minimise the risk that the Applicant may abscond. Hence, I find that the circumstances of the present case are so exceptional that it would not be safe to grant bail to the Applicant pending the determination of his appeal», a conclu la magistrate Zaynah Essop.

Tawun Kuttur, un habitant de Quatre-Cocos âgé de 21 ans, avait été arrêté le 7 juin après qu'une touriste indienne, âgée de 11 ans, avait porté plainte contre lui pour viol. L'agression aurait eu lieu à l'île-aux-Cerfs. Dans leur arrêt, les magistrates Rehnu Gowry-Bhurrut et Bhavna Sawock sont revenues sur la gravité de ce délit faisant ressortir que le skipper n'avait montré aucun remords et n'avait même pas présenté d'excuses.