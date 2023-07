Ile Maurice: Journée internationale - 110 ans pour les sociétés coopératives

Une cérémonie de dépôt de gerbes a donné le coup d'envoi aux activités dans le cadre de la Journée internationale des coopératives, le 1eᣴ juillet, au monument des coopératives au jardin de la Compagnie, à Port-Louis.

Le ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, Sunil Bholah, le lord-maire de Port-Louis, Issop Nujuraully, le président de la Mauritius Cooperative Alliance Ltd (MCAL), Daramraj Kona Yerukunondu, et des représentants de diverses fédérations y étaient présents.

Dans son allocution, le ministre Bholah a souligné que la cérémonie de dépôt de gerbes a eu comme objectif de rendre hommage à tous ceux qui sont impliqués dans les coopératives depuis 1913. Il a aussi fait remarquer que le mouvement coopératif a eu un long et difficile parcours depuis sa création.«L'engagement sans faille et la contribution continue de toutes les coopératives ont permis sa résilience et sa pérennité après 110 ans.» Quant au lord-maire de Port-Louis, il a expliqué que cette cérémonie a rendu hommage aux pionniers du mouvement coopératif qui ont apporté un soutien financier considérable à ses membres.

Par ailleurs, il a évoqué la contribution du mouvement au progrès économique et social du pays, à travers la création d'emplois, le renforcement de la sécurité alimentaire et en permettant à ses membres de contribuer au progrès économique du pays.

Daramraj Kona Yerukunondu a, pour sa part, réitéré la mission de MCAL, qui est de promouvoir les principes et la philosophie des coopératives ainsi que de préserver leurs valeurs et leur identité. «Nous nous efforçons également de créer un environnement propice à nos coopératives et d'être le porte-parole du mouvement aux niveaux national et international.»