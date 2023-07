Congo-Kinshasa: IXès Jeux de la Francophonie - Quelques musiciens s'engagent à apporter leur pierre à l'édifice

Une dizaine d'artistes-musiciens congolais de grande renommée s'apprêtent à chanter et apporter leur pierre à l'édifice à travers des IXès Jeux de la Francophonie. «Sous la baguette de Reddy Amisi alias «Bayilo Canto», une dizaine d'artistes-musiciens Congolais de grand renom s'apprêtent à chanter et à apporter leur pierre à l'édifice et aux efforts du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers des IXès Jeux de la Francophonie, de construire et léguer en héritage des infrastructures sportives modernes, aux standards internationaux, à la jeunesse congolaise et aux générations futures, pour le développement du sport professionnel en RDC », a fait savoir Isidore Kwandja, Directeur du Comité National de la Francophonie.

Oui, en effet, le Directeur du CNF a salué leur esprit patriotique et l'engagement qu'ils ont pris de mettre sur pied une chanson pour les jeux de la Francophonie. «Nous saluons vivement le patriotisme de nos plus belles voix de la chanson congolaise qui ont accepté volontiers, en apportant la richesse de leur voix douce et mélodieuse, pour composer une magnifique chanson qui sera gravée dans les annales de l'histoire des Jeux de la Francophonie pour l'éternité», félicite-t-il.

Par ailleurs, il en a appelé aux congolais à s'approprier eux tous de ces jeux. «Je reste serein et confiant quant à la tenue effective de cet évènement culturel et sportif consacré à la jeunesse francophone. J'invite les congolais en général et les Kinois, en particulier, à s'approprier cette manifestation culturelle », exhorte-t-il.