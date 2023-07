Afrique Centrale: Elections 2023, agression rwandaise et autres défis, RDC - Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation générale

Dans son message à la Nation, en marge de la célébration du 63ème anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a évoqué la question des élections, telles que prévues en décembre 2023, par la Commission électorale nationale indépendante, conformément aux délais constitutionnels. Il a appelé l'ensemble du peuple congolais à se préparer en conséquence pour cet exercice démocratique afin de se choisir, librement, ses dirigeants pour le prochain quinquennat. Au vu du temps restant pour le grand rendez-vous, le Chef de l'Etat a attiré l'attention des parties prenantes au processus électoral, qu'il appelle, de tout coeur, à se préserver, en dépit de toutes considérations d'ordre politique, de toute attitude susceptible de porter atteinte à la cohabitation harmonieuse qui, depuis des temps immémoriaux, a toujours caractérisé les congolais, de partout sur le territoire national.

Toujours dans son allocution, le Président Félix Tshisekedi a encensé le travail abattu par le Bureau Kadima dans la conduite du processus électoral, conformément à la Feuille de route de la Centrale électorale, lancée depuis l'année 2022. Le Gouvernement de la République, censé jouer un rôle crucial pour le respect des délais, en termes de financement des opérations électorales, n'a pas été loupé par le Garant de la nation. Ce dernier a demandé à l'équipe des warriors de tout mettre en oeuvre pour s'acquitter de son devoir pour un atterrissage en douceur.

«L'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois, celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la Nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours, en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins, conformément aux standards internationaux. Au regard de l'évolution à ce jour des opérations électorales effectuées sur l'ensemble du pays, je félicite la CENI pour cette première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route.

De même, je rappelle au Gouvernement de la République de continuer à faire sa part, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI, en vue de la tenue des élections transparentes et crédibles, dans le respect des délais constitutionnels. En effet, ces élections donneront l'occasion aux vrais dépositaires de la légitimité populaire, c'est-à-dire le peuple Congolais, de choisir librement celles et ceux qui seront appelés à assumer, pendant une période, la noble charge de la conduite des affaires de la Nation au plan national ou local, dans l'intérêt général. Je vous invite donc à aller vers les prochaines élections dans un climat apaisé et serein, en maintenant sans relâche la cohabitation harmonieuse qui nous a toujours caractérisés et qui fait réellement la force de notre Nation. Nous devons absolument pour cela, préserver dans notre beau pays, l'unité, la cohésion sociale et la stabilité, nonobstant nos convictions et nos choix qui peuvent, bien entendu, être divergents.

En ma qualité de garant de l'unité nationale et de la stabilité de notre pays, je continuerai à jouer pleinement mon rôle pour assurer ce climat de paix qui doit mener le pays sur la voie du développement durable», a insisté le Président Félix Tshisekedi, qui a saisi l'occasion, pour réaffirmer, par ailleurs, sa détermination à pacifier toute l'étendue du territoire national nonobstant les velléités expansionnistes des infâmes. De même, il a rassuré qu'il ne ménagera aucun effort, avec l'engagement de l'ensemble du gouvernement et de toues les autorités du pays, à relever le défi de l'amélioration des conditions de vie des congolais.