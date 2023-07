Maroc: SM le Roi félicite le Président américain à l'occasion de la fête de l'Indépendance de son pays

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président des Etats-Unis d'Amérique, M. Joseph R.Biden à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations au Président Biden et Ses sincères voeux de davantage de progrès et de prospérité au peuple américain.

SM le Roi saisit aussi cette occasion pour faire part au Président Biden de Sa grande satisfaction du développement constant des relations bilatérales, d'amitié et de coopération liant les deux pays, soulignant que ces relations séculaires profondément ancrées dans l'Histoire et qui sont basées sur un partenariat stratégique fort et multidimensionnel ainsi que sur des liens humains solides, reflètent l'engagement inébranlable du Maroc et des Etats-Unis en faveur des hautes valeurs universelles et leur action agissante pour la préservation de la sécurité et de la stabilité internationales.

Le Souverain réaffirme également dans ce message Sa ferme détermination à continuer à oeuvrer de concert avec le Président américain pour renforcer davantage les relations distinguées qu'entretiennent les deux pays dans différents domaines et approfondir la coordination et la concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.