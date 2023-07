Afrique: "In Love De Toi " - Une balade musicale signée Ful et Bande Originale du Film Ivoirien " Éternel "

Le cinéma africain particulièrement en Afrique Francophone marque un grand coup avec le Film Ivoirien " Éternel ".

Un communiqué de presse qui donne l’information souligne parle d’𝑬𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆𝒍, une histoire écrite par Alexandra Amon et réalisée par Abdoulahad Wone, Prix Fespaco 2017). Une production Ziv Média et TV d'Orange qui a vu la participation de Hope Music Publishing une en tant que Music Supervisor.

Après le film "Axe Lourd" ( The Highway) réalisé par Nkeng Stéphens, souligne la même source, cette structure Camerounaise continue de mettre son savoir-faire au service du cinéma Africain en réalisant la Bande originale du film et du score à travers son Co-Founder et A&R 𝗣𝗵𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲 𝗡𝗸𝗼𝘂𝗮y𝗮 aka 𝗣𝗵𝗶𝗹𝗷𝗼𝗵𝗻.

Pour ce film, lit-on dans le même document, Hope Music à fait confiance à la plume et voix de l'artiste Ful avec "Love and Affection" et "In Love De Toi" pour être la Bande Originale du film.

Dorénavant indépendant, poursuit la même source, Ful continue sol éclosion artiste et montre une fois de plus l'étendue de son talent au fil des jours.

Avant de faire savoir qu’il est à noter que Ful est un artiste signé en édition et distribution chez Hope Music Publishing. Et de préciser que la chanson est désormais disponible sur toutes les plate-formes de streaming.