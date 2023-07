Nigeria: Augmentation des revenus fiscaux- Le gouvernement cible le secteur informel

En 2021, le Nigeria a affiché un ratio impôts/Pib de 10,86%, en dessous de 16%, la moyenne régionale. Alors que l’Etat cherche à augmenter ces revenus, les autorités ont décidé de cibler le secteur informel en partenariat avec les associations commerciales du pays. Rapporte l’agence Ecofin.

Aussi, selon cette source, le gouvernement du Nigeria a décidé de cibler le secteur informel pour augmenter ses revenus fiscaux. C’est ce qui ressort du communiqué de l’Agence fédérale des revenus (Firs), publié le lundi 3 juillet 2023

Selon la note d’information, l’agence gouvernementale s’est associée à la Matan (Market Traders Association of Nigeria), organisme fédérant toutes les associations commerciales du pays. Avec plus de 40 millions de commerçants à travers le pays, ce partenariat permettra de collecter et de verser la taxe sur la valeur ajoutée (Tva) de leurs membres, en particulier ceux du secteur informel, de manière transparente, à l'aide d'une plateforme numérique spécialement conçue à cet effet. Cette collaboration est connue sous le nom d'initiative « VAT Direct ».

Cette initiative sera le premier programme de ce type à utiliser la technologie pour favoriser la collaboration entre la Firs et le marché pour la collecte et le versement de la Tva.

Pour la Firs, la Vat Direct aidera « à lutter contre l'imposition multiple sur le marché par le biais d'un partenariat avec les agences de sécurité afin de réduire les activités des rabatteurs, des mécréants et des collecteurs d'impôts auto-imposés impliqués dans la collecte illégale d'impôts sur les marchés nigérians ». De plus, elle permettra « d’augmenter les recettes de Tva pour les trois niveaux de gouvernement, ce qui signifie plus d'argent pour financer les infrastructures, fournir des équipements sociaux et assurer le bien-être des citoyens », a-t-elle ajouté.

Le Nigeria est en proie à d’énormes difficultés économiques depuis plusieurs années. A sa prise de fonction le 29 mai dernier, le chef de l’exécutif, Bola Tinubu, a promis des réformes pour sortir la première économie africaine, en ce qui concerne le PIB, de l'ornière.

Soulignons que le 31 mai 2023, la Firs a révisé le calcul du ratio impôts/Pib pour 2021 en incluant les revenus perçus par d'autres agences gouvernementales. Cette revue a porté le ratio à 10,86 % contre une oscillation du taux de perception des impôts entre 5% et 6% du Pib au cours des 12 dernières années, a signifié l’Agence.