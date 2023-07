Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Juillet 2023

Sénégal : Après l’annonce de Macky Sall- Félicitations internationales et mises en garde sénégalaises

Les messages positifs se sont multipliés depuis que le chef de l’État a déclaré qu’il ne serait pas candidat en 2024. Soulagés, ses adversaires se disent néanmoins décidés à s’assurer que l’élection se déroule dans les meilleures conditions. Ils sont plusieurs dizaines de partisans à se presser contre les grilles du palais présidentiel, ce 3 juillet au soir. Macky Sall vient tout juste d’achever son « adresse à la nation », dans laquelle il a fini par annoncer ne pas vouloir participer à la présidentielle du 25 février 2024. Souriant, le chef de l’État marche jusqu’aux portes du palais, où il est acclamé et félicité par ses sympathisants. Des images le montrent un peu plus tard, toujours aussi souriant, sur le pas de la porte de son domicile du quartier résidentiel de Mermoz. « C’est toi que nous voulons ! » s’exclame la foule réunie devant la maison. Macky Sall agite la main, et rentre chez lui. (Source : Jeune Afrique)

Côte d’Ivoire : Lutte contre la contrefaçon- La Gendarmerie démantèle une usine de fabrication de cigarettes

Les éléments de la Brigade de gendarmerie d'Abobo-Nord ont mis fin le 3 juillet 2023 à une activité clandestine de fabrication de cigarette. Située discrètement derrière la pharmacie N´Dotré, cette installation souterraine était au cœur d'un réseau de contrefaçon de grande envergure. Lors de la descente, les gendarmes ont mis la main sur une quantité importante de produits contrefaits, confirmant ainsi l'ampleur de l'activité illicite. Leur action a également abouti à l'arrestation de trois individus impliqués dans cette activité illégale. Le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme alerté de la situation, s'est rapidement mobilisé pour procéder aux constatations sur les lieux. (Source : Fratmat.info)

Guinée Bissau : Situation au Mali, Burkina Faso et Guinée- Au menu du prochain sommet

Le prochain sommet de la Cédéao, prévu le 9 juillet 2023 en Guinée-Bissau, va à nouveau plancher sur les transitions au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, notamment sur la tenue des scrutins devant marquer le retour à l’ordre constitutionnel. Le Président ivoirien l’a affirmé le 20 juin dans un entretien avec le représentant du Secrétaire général de l’Onu pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão, en visite à Abidjan. « La tenue d’élections au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, trois pays dirigés par des organes de transition, sera au menu du prochain sommet de la Cédéao le 9 juillet en Guinée-Bissau. (Source : abamako.com)

Mali : Des représentants des groupes armés de kidal chez Igor Gromyko - La Cma en quête de protection auprès de la Russie

Depuis le départ annoncé de la Minusma, les groupes armés de Kidal sont dans tous leurs états. On se rappelle que le Cadre Stratégique Permanent pour la Paix, la Sécurité et le Développement (CSP-PSD), regroupant les mouvements Energie, principalement la Cma, dans signataires de l'accord, comme l’indique un communiqué N°04/BE/ CSP-PSD/2023 en date du 21 juin 2023, s'insurgeait M. Igor G contre la demande de retrait de la Minusma formulée par Bamako et avait appelé à la discussion même au renouvellement du mandat de la mission Onusienne! N 'ayant pas eu gain de cause, puisque le retrait de la Minusma a été acté par le Conseil dont de Sécurité, la Cma et ses alliés semblent se chercher un protecteur. Ceci explique la doute d les présence de leurs représentants chez l'Ambassadeur de Russie au Mali?(Source : Abamako.com)

Niger : Compétition "Shark Tank"- Les lauréates de l’édition 2023 connues et distinguées

Le vendredi 23 juin 2023, l'Espace américain de Niamey a servi de cadre pour la cérémonie de clôture de la compétition nationale "Shark Tank", une initiative de l’Ambassade des Etats-Unis au Niger en collaboration avec l’association Niger Business Angel Network qui vise à apporter un soutien financier à travers des subventions aux femmes entrepreneures des huit (08) régions du pays. Pour cette édition 2023 au cours de laquelle 4 compétitions "Shark Tank" au niveau des régions ont été organisées, trois lauréates se sont distinguées et vont bénéficier des subventions pour développer leurs affaires. Il s'agit par ordre de mérite de: Aissatou Seyni Nouhou de Maradi qui partage la première place avec Marie Sahabi Yagi de Niamey et en troisième position, Fatimata Moussa Abdou de Dosso. (Source : aniamey.com)

Guinée : Cas des guinéens « expulsés » du Sénégal- Conakry demande des explications à Dakar…

Conakry a décidé de demander des explications à Dakar, alors que le Premier ministre guinéen avait « flétri » en juin dernier l’attitude des autorités sénégalaises vis-à-vis de certains ressortissants de la CEDEAO.« D’autres pays s’évertuent à brimer et à maltraiter des ressortissants de la CEDEAO en les prenant comme des bouc-émissaires dans des crises internes… La république de Guinée exige que les autorités de ces pays arrêtent ces maltraitances à but populiste envers des communautés dites étrangères », déclarait le Dr Bernard Goumou. A l’époque, le Sénégal secoué par des violences d’une ampleur inédite venait d’expulser des guinéens accusés d’avoir pris part aux émeutes. Visiblement les autorités guinéennes ne se seraient pas limitées là. Selon nos informations, une note verbale a été adressée par Conakry à Dakar pour demander des explications. (Source :africaguinee.com)

Burkina Faso : Promotion immobilière- Une nouvelle loi en vigueur

La loi n° 008-2023/ALT portant promotion immobilière au Burkina Faso a été promulguée hier, lundi 03 juillet 2023, par le Le président de la Transition, chef de l'Etat, Capitaine Ibrahim TRAORE. Cette nouvelle loi permet une redéfinition et un encadrement efficace de la promotion immobilière au Burkina. Elle confère le droit exclusif à l'Etat et aux collectivités territoriales d’entreprendre des opérations de lotissements. Dans la nouvelle loi, la limite des superficies aux fins de promotions immobilières est fixée à cinq hectares. Cela permettra, selon le gouvernement, de « limiter l'extension spatiale des grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, de permettre un développement harmonieux du Burkina Faso, d'assurer une meilleure gestion des terres et de sauvegarder l'intérêt général. » (Source : aouaga.com)

Rca : Consommation- Les conséquences du conflit soudanais

Reportage dans un marché de Birao, capitale de la préfecture de la Vakaga, dans le nord du pays, qui dépend du Soudan voisin pour son approvisionnement. La vie tourne au ralenti ici, à Birao. Sur son étal, Aché n’a pas assez d’articles pour satisfaire la demande. "Vraiment tout est cher et ce que nous avons, ce sont les stocks de sécurité et nous vendons à perte. Nous ne parvenons pas à prendre en charge notre foyer. Par exemple, le bol d’ail qui coutait 1.500 francs Cfa à l’achat est désormais à 3.000 francs Cfa. Le sel, n’en parlons pas", raconte ce commerçant. Le conflit soudanais a rompu le circuit d’approvisionnement de la ville. Les livraisons d’hydrocarbures ne proviennent désormais plus du Soudan.(Source : abangui .com)

Gabon : Education Nationale - L ’année académique scolaire 2023-2024 annoncée au 18 septembre prochain

La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le 18 septembre prochain, selon le communiqué final du conseil des ministres tenu le lundi 3 juillet 2023. Lors de cette réunion présidée par le président Bongo, le bon déroulement du calendrier académique et les résultats des examens, qui affichent une légère augmentation par rapport à l'année précédente, ont été soulignés. Selon la note présidentielle, la rentrée académique se déroulera en deux étapes. Les écoles publiques et privées reprendront les cours le 18 septembre, tandis que les établissements publics conventionnés débuteront le 12 septembre 2023. Cependant, ce calendrier de rentrée est conditionné par le climat politique qui prévaudra après les élections prévues le 26 août prochain.(Source : alibreville.com)