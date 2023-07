Cote d'Ivoire: Accident tragique à Industrap - Les frais de conservation, transfert et du cercueil des décédés pris en charge par l'entreprise

La direction générale de la société a effectué une visite aux domiciles des défunts le mardi 4 juillet 2023 pour soutenir les familles éplorées.

Yapi Paulin Porquet, âgé de 49 ans, 5 enfants, une dizaine d'années de service ; Kouadio N'Guessan Séraphin, 44 ans, 5 enfants, 12 ans de service et Tieu Sian Samuel, 42 ans, 5 enfants, journalier qui a exercé pendant 12 jours, ont quitté leurs collègues de la société Industrap sise à Yopougon de façon tragique.

Ils ont été brusquement arrachés à l'affection de leurs familles, amis et connaissances le mercredi 14 juin 2023. Ce, à la suite de l'écroulement du mur qui sépare le magasin de stockage des matières premières et l'atelier de production où se trouvaient les machines et ces employés qui étaient ce jour-là, à leurs postes de travail. L'incident a fait 8 victimes dont 3 morts.

La direction générale de l'entreprise a décidé de prendre en charge les frais de conservation, du cercueil et du transfert dans les différentes localités pour l'enterrement, a annoncé l'entreprise ce mardi 4 juillet, à l'occasion d'une visite dans les domiciles des disparus, à Yopougon Andokoi et Km17.

« Depuis les premières heures de l'incident, la direction générale de l'entreprise s'est mobilisée pour soutenir les blessés et les familles endeuillées », a déclaré le directeur des ressources humaines, N'Da Koffi Kabran, chef de délégation.

Selon lui, après avoir visité les blessés le lundi 3 juillet, la direction générale s'est rendue aux domiciles des décédés pour, non seulement annoncer son soutien aux familles. Et mettre à leur disposition une importante somme pour les accompagner dans l'organisation des funérailles.

« A plusieurs reprises, nous avons visité les familles et les avons reçues au sein de la société pour leur présenter nos condoléances. Cette fois-ci, le directeur s'est déplacé pour venir vers elles pour leur dire qu'il les soutient de tout coeur et qu'il est prêt à les aider en prenant en compte le cercueil, la conservation, le transfert du corps et une aide financière comme c'est le cas aujourd'hui (ndlr, mardi 4 juillet 2023), en plus d'une enveloppe qui leur sera remise au retour de l'enterrement », a indiqué le Drh.

Il a souligné que ces travailleurs décédés ont contribué au développement de l'entreprise de par leur travail. « Ce sont nos frères. Nous sommes ensemble tout le temps avec eux. Nous partageons plus de temps, qu'ils le passent dans leur famille. C'est pourquoi nous déplorons ce qui est arrivé. Mais la direction est déjà à la tâche pour ce qui concerne tous les papiers pour les droits et autres avantages », a-t-il promis.

Dans chaque famille, même si la tristesse se lisait sur les visages, les porte-paroles n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à Industrap pour ce qui est déjà fait et continue de se faire. Mais, ils disent attendre encore plus afin que les enfants des défunts et leurs épouses puissent continuer de vivre. Car, les travailleurs disparus constituent les piliers de leur famille.

Yapi Paulin Porquet sera inhumé à Andoikoi (Yopougon), le 15 juillet. Kouadio N'Guessan Séraphin, à Grand Morié (Agboville), le 29 juillet et Tieu Sian Samuel, dans un village de Danané, le 8 août 2023.