Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolutions disparates des activités du marché ce 4 juillet 2023.

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions disparates à l'issue de la séance de cotation de ce 4 juillet 2023.

La valeur des transactions est en baisse, passant de 1,587 milliard de FCFA la veille à 745,193 millions de FCFA ce 4 juillet 2023.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle connait en revanche une hausse de 3,74 milliards de FCFA à 7443,860 milliards de FCFA contre 7440,120 milliards de FCFA le 3 juillet 2023.

Celle du marché obligataire capitalisation passe de 10154,066 milliards de FCFA la veille à 10149,697 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 4,369 milliards.

Les indices sont tous en vert. L'indice composite enregistre une légère progression de 0,05% à 200,09 points contre 199,99 points la veille.

L'indice BRVM 30 est aussi en légère progression de 0,07% à 100,37 points contre 100,30 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il enregistre une progression de 0,25% à 102,22 points contre 101,97 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,90% à 535 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 4,86% à 5 500 FCFA), Total Sénégal (plus 4,37% à 2 745 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 4,05% à 770 FCFA et BOA Mali (plus 3,70% à 1 400 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 5,98% à 1 100 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 5,45% à 1 300 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 4,21% à 6 600 FCFA), Oragroup Togo (moins 3,70% à 2 600 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 3 000 FCFA).