Congo-Kinshasa: Maniema - La CENI se concerte avec les parties prenantes au processus électoral

Le secrétariat exécutif provincial de la CENI au Maniema a organisé, lundi 3 juillet, un cadre de concertation avec les parties prenantes au processus électoral en cours. Cette rencontre d'une journée a portée sur les procédures de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale.

Des membres de la plénière de la centrale électorale, venus de Kinshasa ont pris part à ce cadre de concertation pour se rendre compte de l'effectivité de l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures, (BRTC) et évaluer la participation des parties prenantes.

« Nous sommes déployés dans toute l'étendue de la République pour palper du doigt les réalités de terrain, voir l'effectivité de l'ouverture des BRTC et évaluer la participation des parties prenantes entre autres, les partis et regroupements politiques qui sont les plus concernés par rapport à cette opération. Et aujourd'hui nous sortons d'un cadre d'échange avec les parties prenantes c'était pour arriver à communiquer avec eux d'une part, pour les membres de la société civile présents », a expliqué Adine d'Or Omokoko Asamato, membre de la plénière de la CENI.

Pour elle, ce cadre de concertation est aussi un lieu de sensibilisation :

« C'était une façon de les booster à faire une forte sensibilisation par rapport à la population pour leur faire comprendre qu'effectivement les élections de 2023 auront bel et bien lieu et que la population en âge de voter devra se mobiliser pour y participer massivement ».

%

Adine d'Or Omokoko a appelé les candidats aux élections à s'activer pour récupérer et remplir les formulaires de candidature car la procédure est de courte durée.

« L'opération ne prendra que plus au moins trois semaines. Nous n'avons pas assez de temps. Les partis et regroupements politiques devront s'atteler à venir vite retirer les formulaires, les remplir en bonne et due forme et les déposer dans le délai pour nous permettre de constituer une base des données des candidatures à présenter après cette opération », a-t-elle précisée.