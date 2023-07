Ile Maurice: Conservation du site de Roches-Noires - Des experts internationaux en environnement sollicités

Le collectif mauricien pour Roches-Noires, qui avait annoncé son projet de parc naturel comme alternative à la Smart City, passe à la vitesse supérieure. En effet, ce collectif composé de quatre entreprises - Eclosia, IBL, Currimjee et Scott - a fait appel à une équipe d'experts internationaux afin de concrétiser leur projet.

L'un d'eux, Jean-Baptiste Routier, est biologiste et géographe, avec plus de 22 ans d'expérience dans la direction de projets de conservation et d'adaptation au changement climatique. «Il a développé une expertise dans la gestion durable des espaces naturels tropicaux, les études d'impact dans le secteur de l'exploitation minière, l'analyse des politiques environnementales, l'agriculture durable, et la gestion de la biodiversité», peut-on lire à son sujet dans le communiqué de presse du collectif. Parmi ses récents projets, l'extension de parcs nationaux en Argentine.

L'autre expert, Matthieu Wemaëre, est un avocat inscrit au barreau de Paris et de Bruxelles, spécialisé en droit et politique de l'environnement et du climat depuis 1992. Avec environ 30 ans d'expérience, il a participé à de nombreux projets internationaux, y compris en tant que chef de projet pour la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la biodiversité. S'il a contribué à l'élaboration de politiques environnementales et climatiques internationales, il a négocié plusieurs accords internationaux sur le climat et la biodiversité.

%

Avec leurs équipes, ces deux experts devront «définir les grands axes du parc naturel que le collectif souhaite créer dans cette zone aux qualités écologiques exceptionnelles», à Roches-Noires. Les lignes directrices et le cadre qui serviront à développer ce projet devront inclure, notamment «les propositions sur les modèles possibles, le véhicule juridique à mettre en place pour permettre la participation pérenne du plus grand nombre, et les activités concrètes d'économie verte et bleue à développer en lien avec les habitants de Roches-Noires».

Selon le collectif, ce parc naturel, sur une superficie de 358 hectares, sera créé de concert avec les communautés locales, les organisations non gouvernementales et les associations de défense de l'environnement qui sont actives dans cette région. Il viendra, entre autres, enrichir le parcours vert proposé aux amateurs d'écotourisme, et sera en ligne avec la protection et la conservation de la biodiversité locale.