Ile Maurice: Formation hôtelière - Rogers Hospitality et Polytechnics Mauritius confirment leur partenariat

Un des acteurs phares de l'économie a trouvé pour son segment dédié à l'hôtellerie et le tourisme une plate-forme de formation pour l'aider à amener ses compétences de niveau moyen à développer leur potentiel afin de grimper dans la hiérarchie et assumer de nouvelles responsabilités.

L'industrie hôtelière a réalisé qu'il existe des solutions pour contourner les effets pervers de phénomènes tels que le manque de main-d'oeuvre qualifiée, l'exode du personnel vers des prairies plus vertes, la mobilité du personnel d'un établissement à un autre, l'interruption prématurée d'une carrière pour diverses raisons, dont la non-satisfaction des conditions de travail. L'opérateur qui a ouvert la voie à des solutions n'est autre que Rogers Hospitality Academy, le bras formateur du groupe, qui détecte, accompagne, met en valeur des compétences pour leur offrir les moyens d'améliorer leur performance pour évoluer vers des responsabilités plus importantes.

Rogers Hospitality Academy, domicilié au quartier général du groupe à Mapou, offre à ses employés la formation nécessaire dans l'hébergement et l'animation du séjour des visiteurs dans ses établissements hôteliers Veranda, Heritage et Voilà dans le Bagatelle Mall ; ses restaurants Domino's, Ocaan Basket et Le Chamarel ainsi que ses prestataires de loisirs Word of Seashells, Bel Ombre Nature Reserve et Croisières Australes.

Cette formation continue et évolutive qui peut mener à des récompenses comme une promotion à un poste de responsabilité a été rendue possible à travers un partenariat avec Polytechnics Mauritius, société privée de l'État créée en 2017 pour assurer la formation d'éléments de niveau académique moyen dans des domaines spécifiques en vue d'un emploi et permettre tant au gouvernement qu'à l'industrie de disposer du personnel nécessaire pour réaliser des projets de développement.

Polytechnics Mauritius, un organisme de formation académique supérieure, se singularise avec une formule qui supervise et sanctionne par un diplôme aux participants d'un programme de formation interne d'une entreprise dans des situations de travail réelles où l'étudiant est confronté en permanence aux fonctions qu'il va occuper. Un partenaire idéal pour Rogers Hospitality qui veut assurer ses arrières et maintenir sa position sur l'échiquier économique en s'armant d'un vivier de talents pour faire face aux nombreux défis présents et futurs de l'industrie hôtelière.

D'ailleurs, le groupe Rogers est le pionnier à avoir eu recours à la formule proposée par Polytechnics Mauritius. Le projet a démarré en 2019 avec l'accueil d'une douzaine de stagiaires venant des hôtels du groupe. «Cette cohorte a été la première dans le secteur hôtelier. Cette initiative a été, par la suite, suivie par d'autres groupes hôteliers.

On a montré la voie aux compétiteurs. Cela nous a non seulement permis de positionner Rogers Hospitality comme un des premiers partenaires de Polytechnics Mauritius, mais également de faire grandir et évoluer les talents à l'image de quelques-uns présents avec nous aujourd'hui», a souligné Jean-Cyril Julienne, Chief People Officer de Rogers Hospitality, le jeudi 29 juin à l'hôtel Voilà, Bagatelle, lors du lancement d'un nouveau programme de formation destiné à des employés venant des clusters hôtellerie, restauration et loisirs du groupe. Jusqu'ici, une centaine ont manifesté leur intérêt à rejoindre la formation dont le démarrage est prévu pour fin juillet/début août. Cinq d'entre eux ont déjà obtenu un premier diplôme en 2019.

«Les cours cette fois, a-t-il ajouté, se dérouleront sur nos différents sites. Un super-avantage pour nos opérations qui tournent 24/7. Ce programme se tiendra à Veranda Pointe-aux-Biches pour les participants du Nord, à Bagatelle pour ceux du centre et à Bel-Ombre ceux du Sud. Je remercie notre partenaire pour cette innovation qui va grandement aider le développement des talents. Nous bénéficions cette année de notre partenaire en golf pour la mise en place d'un diplôme en golf et en strathérapie. Nous continuerons bien entendu à accueillir des étudiants de Polytechnics Mauritius pour leur projet de stage dans nos opérations avec l'objectif de les recruter ensuite car le secteur en a vraiment besoin. Notre objectif consiste à développer notre capacité à former et recruter la relève dans notre organisation.»

Martine Agathe, Head of People Development, estime que la formation mise en place avec Polytechnics Mauritius sera bénéfique sur plusieurs volets. «Déjà, nous avons plus de 80 participants enregistrés pour le prochain programme qui leur permettra d'exercer toute leur compétence, leur savoir-être et leur savoir-faire sur une ou deux années. Ses formateurs viendront dans nos locaux, voir comment nous fonctionnons avec la possibilité de peaufiner ce que nous faisons déjà. Il y a aussi notre participation avec notre expérience que nous apporterons au projet qui débute dans un mois.»

Une des caractéristiques de la formation de l'institut étatique consiste à valoriser l'expérience acquise par un diplôme, a souligné Yamal Matabudul, Chief Executive Officer de Polytechnics Mauritius. «Nous avons beaucoup travaillé pour réaliser ce projet de validation de l'expérience. La présence de ce morceau de papier entre les mains d'une personne a toute son importance. C'est l'objectif recherché par Polytechnics Mauritius : certifier et valider une expérience de travail acquise et la traduire dans une certification. Nous porterons notre attention à différents types d'audience.»

Le vice-président de la République, Eddy Boissézon, présent à cette fonction, a partagé son expérience d'ancien gestionnaire de ressources humaines. «Le capital humain doit devenir, ou redevenir, la base de la stratégie d'une entreprise touristique. Cela implique l'amélioration de la formation, des qualifications et de l'accompagnement à vie via des passerelles entre les différents métiers du tourisme. Selon le rapport LinkedIn de 2019 sur la formation de la main-d'oeuvre, 94 % des employés déclarent qu'ils resteraient dans une entreprise plus longtemps si elle investissait dans leur apprentissage.»

Pour le vice-président, les acteurs du tourisme local doivent rebondir «face à la compétition internationale. La qualité n'est plus île paradisiaque, soleil, sable et mer, mais une expérience unique hors du quotidien, une excellente évasion. D'où le besoin d'un personnel dûment formé pour exceller. D'où la nécessité de former tout le personnel de façon continue. Non seulement par le gouvernement mais aussi par le privé. Ce projet Uplift your skills de Rogers Hospitality est un exemple en ligne avec sa quête de l'excellence».

Lors de cette cérémonie, plusieurs de la première cuvée ont reçu leur attestation. Rohit Bancharam, Assistant Outlet Manager à Veranda Grand-Baie s'est ainsi exprimé : «Cette formation me servira de tremplin pour atteindre mes aspirations. Le Certificate in Hospitality m'a transformé en une nouvelle personne.J'étais auparavant Outlet Supervisor à Veranda Paul et Virginie sans les compétences et diplômes nécessaires. La formation de Polytechnics Mauritius m'a inculqué les connaissances nécessaires et boosté ma confiance en soi. J'attribue ma promotion à Veranda Grand-Baie principalement à ma participation à ce programme.»

Il est parmi la centaine de participants au nouveau programme et espère décrocher son Diploma in Hospitality, qui serait un tremplin pour réaliser son rêve de devenir Restaurant Manager. «Quand j'ai rejoint le groupe, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais pu travailler et étudier en même temps. Je suis reconnaissant envers Rogers Hospitality, qui m'a offert cette chance unique, tous frais payés. Cette initiative m'encourage à m'épanouir au sein de la famille Rogers Hospitality. Vivement la suite !»