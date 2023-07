Togo: Kovié accueille Arles

Les jumelages avec les communes ou villes plus avancées sont l'un des créneaux pouvant aider les communes du Togo à copier les bonnes pratiques pour les y appliquer à leur ressort territorial et aux administrés. Dans cette dynamique du 23 au 28 Juin dernier, une délégation de la ville d'Arles (France) s'est rendue au Togo pour une visite d'études dans la commune de Zio 2 (Kovié). Il s'agit, indique-t-on d'une mission qui s'inscrit dans une dynamique de coopération décentralisée entre communes togolaises et collectivités territoriales françaises.

Ainsi, la visite d'études s'est articulée autour de la restructuration de la filière rizicole à Zio 2, domaine d'expertise de cette région française. Elle a été aussi meublée par des séances de travail et la visite des zones rizicoles, et des potentialités communes ont été identifiées entre les villes d'Arles et de Zio 2. Entre autres, il y a la diversification différentes variétés de riz, mais également pour fournir un appui technique. A n'en point douter, ce partenariat permettra non seulement de renforcer les savoir-faire autour de la semence, de la production, de la valorisation de la filière rizicole mais aussi de se mobiliser autour de problématiques communes et prioritaires telles que la gestion hydrique.

Une visite de l'atelier de l'artiste peintre Jean Koumy et du Palais de Lomé, et la participation aux concerts organisés dans le cadre du festival « Les Afropéennes » de l'Institut français du Togo ont été aussi au programme des séances des deux délégations qui ont ainsi pu profiter d'un week-end culturel.

C'est une visite qui laisse donc entrevoir le début d'un partenariat solide, entre Zio 2 et Arles. Une mission d'une délégation de Zio 2 est attendue à Arles au mois de septembre prochain.