Algérie: Fête de l'Indépendance - Lancement et inauguration de plusieurs projets de développement à l'Ouest du pays

ORAN — Plusieurs travaux de réalisation de projets ont été lancés, mardi, en plus de la mise en service de structures dans les wilayas de Mascara, Tiaret, Tlemcen et Nâama, dans le cadre des festivités célébrant le 61eme anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

A Mascara, les autorités de wilaya ont procédé, en compagnie de la famille révolutionnaire, à la baptisation de l'Institut national supérieur paramédical de Mascara au nom de la Moudjahida défunte Kessira Kheira et du quartier 100 logements promotionnels aidés (LPA) au nom du Moudjahid défunt Mustapha Ghoual.

D'autre part, sept puits artésiens ont été mis en service dans les communes de Tizi, Beniane, Ghriss, Hachem et Tighenif, qui fourniront plus de 7.000 mètres cubes d'eau potable par jour, selon les explications fournies par le Directeur des Ressources hydriques de la wilaya, Abdelhalim Bessaih.

Un projet de raccordement au réseau électrique de 93 habitations des groupes ruraux Ouled Grairiya a aussi été mis en service à Mohammadia, Ouled Ammar (Ghriss), Djelata (Menaouer), qui a nécessité une enveloppe financière de plus de 100 millions DA au titre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, selon la société Sonelgaz.

A cette occasion, le raccordement du centre rural "Ouled Mekki" de la commune de Oued Taghia au réseau de distribution de gaz naturel a été supervisé, sachant que l'opération porte sur la réalisation de 3,7 km de réseau de distribution, pour lesquels un montant de plus de 10 millions DA a été alloué, dans le cadre du budget de la wilaya, en plus de la mise en service du bureau de poste "Bouchama Mohammed" dans la ville de Sig.

Les festivités ont porté aussi sur la mise en service de projets d'aménagement du chemin reliant les centres ruraux Aouaidiya et Hamr de la commune de Sehailiya (2,9 km), un réservoir de 500 m3 raccordé à l'adduction de Tamaziniya de cette collectivité locale, outre le centre payeur, le contrôle médical de Mascara, relevant de la Caisse nationale d'assurances sociales des salariés (CNAS) après son aménagement.

Les autorités de la wilaya ont, en outre, posé la première pierre des projets d'aménagement de la route reliant le chemin vicinal N 1, en passant par des localités rurales sur 1,8 km, la réalisation d'un centre de proximité de stockage de céréales à Hachem, la réalisation de deux annexes administratives à Ouled Chenouf et Khenaithiya de cette collectivité locale, outre la remise des contrats de concession pour l'exploitation d'entrepôts relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales en faveur des producteurs céréaliers.

Dans le cadre de la célébration de cet anniversaire historique, les autorités locales et la famille révolutionnaire de Tiaret ont donné le coup d'envoi de l'aménagement du site de 300 logements à Haï Bouzouina Miloud du chef-lieu de wilaya au titre du programme sectoriel dirigé par la direction de l'urbanisme , de l'architecture et de la construction.

Le projet, d'un coût de 55,7 millions DA, comprend le renouvellement des canalisations d'assainissement, la réalisation des voiries et des aménagements extérieurs, ainsi que la fixation de 56 points lumineux, sachant que ces travaux seront achevés dans un délai de trois mois.

A Haï Rahma Medjaouer, la première pierre a été posée pour la réalisation d'un siège du contrôleur financier de la wilaya et une stèle commémorative du Moudjahid défunt Gaïd Ahmed a été inauguré devant le complexe sportif de Tiaret, qui porte son nom.

Les athlètes lauréats des compétitions et championnats nationaux et internationaux ont également été honorés.

Par ailleurs, les travaux de réalisation du mur d'enceinte du centre équestre Emir Abdelkader, à Haï Zemala, ont débuté, sachant que 15 millions DA ont été alloués au projet, alors que le renouvellement des structures internes, notamment les écuries et la piste d'entraînement, se fera ultérieurement, selon le Directeur de la Jeunesse et des Sports, Ammar Samani.

A cette occasion, le réseau du gaz naturel a été mis en service au profit de 48 familles résidant au douar Ouled Hadj dans la commune de Sidi Ali Mellal.

A Tlemcen, les autorités de wilaya, accompagnées de la famille révolutionnaire, ont supervisé la mise en service de la piscine semi-olympique "Martyr Laouedj Omar", dans la commune de Nedroma, et le stade municipal de Beni Ouarsous, et posé la première pierre pour la réalisation d'une polyclinique dans la même commune.

A la même occasion, le coup d'envoi d'une caravane médicale, organisée par la Direction de la Santé et de la Population de la wilaya, a été donné pour sillonner les différentes zones reculées de la wilaya et une campagne de don de sang a été lancée par les agents de l'Administration locale de Tlemcen.

Le coup d'envoi a aussi été donné pour le lancement d'un défilé scout du siège de la wilaya à la Maison de la Culture Abdelkader Alloula à Tlemcen, ainsi qu'une visite au Moudjahid Mezerai Abdelkader, dans la commune de Beni Ouarsous.

Le wali de Tlemcen, Amoumen Mermouri, a déclaré à la presse que le programme élaboré à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale prévoit la ré-inhumation des ossements du martyr Chafai Benamar dans le carré des martyrs de la commune de Hennaya, en plus de rendre visite à des Moudjahidine dans leurs domiciles et un hommage à la famille révolutionnaire.

Le programme comprend également une opération de distribution de logements de différentes formules, le raccordement au réseau électrique de plusieurs foyers, l'inauguration de plusieurs structures, l'organisation de défilés et d'autres activités au cours des deux prochains jours.

A Nâama, les autorités locales et la famille révolutionnaire ont supervisé l'inauguration d'une école primaire dans la commune de Mecheria, qui porte le nom du martyr Bahoussi Ghiath, et d'une piscine de proximité au nom du martyr Berhayel Abdallah , en plus de poser la première pierre du projet de réalisation de 160 logements publics locatifs.

Dans la même collectivité locale, la première pierre a été posée pour un projet de construction d'un entrepôt de stockage de céréales d'une capacité de 50.000 quintaux pour un montant de plus de 300 millions DA.

Par ailleurs, le coup d'envoi a été donné pour le lancement d'une campagne de don de sang sur la place du martyr Madaoui Mohamed au centre-ville de Mecheria, organisée par l'Etablissement public hospitalier "Les Frères Rahmani", outre l'organisation d'une course sur route au niveau des cités de la ville, avec la participation de 200 athlètes filles et garçons, à l'initiative de la Direction de la Jeunesse et des Sports.

La Direction de la Sûreté de wilaya a aussi organisé une conférence historique animée par des universitaires spécialisés, avec la participation de Moudjahidine de la région, ainsi qu'une exposition de photos, rappelant les sacrifices et la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français, selon le responsable de la cellule de communication de la même direction, le lieutenant Allali Abdallah.