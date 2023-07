Algérie: Fête de l'indépendance - Des festivités exceptionnelles à la hauteur de l'événement

ALGER — La célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale a été marquée par des activités à la hauteur de l'événement, ce qui a constitué une fierté pour le peuple algérien qui n'a pas vécu des festivités de cette ampleur depuis plus de 30 ans.

Tout au long d'une année, les différentes régions du pays ont connu des festivités ayant traduit la grandeur d'une date symbolisant la fierté du peuple algérien.

A cet égard, et compte tenu de l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la commémoration de cet événement, dans le cadre de son souci de préserver la mémoire nationale, l'organisation des festivités commémoratives du soixantenaire de l'indépendance a été confiée à une commission nationale, placée sous l'égide du Premier ministre, et qui a mis en place un programme riche et diversifié comportant une multitude d'activités et de rencontres historiques, culturelles, scientifiques et sportives.

La célébration de cet anniversaire avait débuté par une imposante parade militaire, organisée à Alger par l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), sous la supervision du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, qui n'avait pas d'ailleurs manqué de féliciter l'ANP pour le succès étincelant de ce défilé militaire, soulignant que ces festivités, organisées après plus de 30 ans d'absence, ont permis aux jeunes générations de mieux connaitre l'Histoire de leur pays et ses potentialités.

Le président de la République avait adressé ses voeux au peuple algérien en cette glorieuse occasion qu'il célèbre à l'aune de l'Algérie nouvelle où les institutions et les instances constitutionnelles de l'Etat ont abouti à une phase de l'Algérie confiante en son présent et pleine d'espoir en son avenir.

Le Chef de l'Etat avait félicité également le Chef d'Etat-Major de l'ANP, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ainsi que tout le personnel de l'Armée qui a participé à la parade, pour le succès retentissant de ce défilé militaire.

Ce défilé militaire avait également émerveillé l'assistance parmi les invités et tous ceux qui l'ont suivi à travers les médias, signant le retour en force de l'Algérie et le début d'une nouvelle ère, voulue par le Président Tebboune, conforme aux principes de la Déclaration du 1er novembre 1954.

Pour rappel, plusieurs hôtes étrangers dont les chefs d'Etat de la Tunisie, de la Palestine, du Niger, de la République démocratique du Congo, de l'Ethiopie, de la République arabe sahraouie démocratique ainsi que des représentants de certains pays frères et amis avaient assisté à ce défilé, en tant qu'invités d'honneur.

Plusieurs autres évènements, cérémonies officielles et festivités ont été organisés, durant toute l'année à travers le territoire national, pour marquer avec faste le soixantenaire de l'indépendance.

Dans ce sillage, le président de la République, avait inauguré, le 5 juillet 2022, à Sidi Fredj (Alger), la stèle commémorative "Jalon de la liberté", symbolisant l'endroit où a été hissé le drapeau de l'Algérie indépendante par le héros, le colonel Si Mohand Oulhadj, à la place du drapeau français au port de Sidi Fredj.

Il avait également inauguré à l'esplanade de Riadh El Feth (Alger) une stèle dédiée aux "Amis de la Révolution algérienne" pour faire connaitre les valeurs humanitaires de Novembre et reconnaitre le mérite de ces amis qui ont soutenu la Révolution algérienne.

Un séminaire international sur les "Amis de la Révolution algérienne" a été organisé sous le thème "La Révolution algérienne, source de rayonnement des valeurs humaines, pont d'amitié entre nations".

A cette occasion, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, avait affirmé que "les Amis de la Révolution algérienne, ayant consenti de grands sacrifices et fait preuve de dévouement envers notre cause, ont acquis l'amitié et la gratitude des Algériens", soulignant que "l'Algérie n'oubliera jamais ses amis dont les noms sont inscrits dans les registres du ministère en guise de reconnaissance du peuple algérien et de l'Etat pour ceux qui ont choisi de soutenir une cause juste".

En hommage à ces derniers, une Assemblée générale constitutive s'est tenue lundi dernier à Alger en présence de plus de 80 participants d'Algérie et de pays frères et amis. Elle a été couronnée par l'élection du président de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne et son Bureau exécutif ainsi que l'inauguration de son siège à Alger.

Cette Association a pour but de préserver les liens forts entre l'Algérie et les amis de sa Révolution et de sauvegarder sa mémoire historique et renforcer les valeurs suprêmes pour lesquels ils ont lutté.

Par ailleurs, le Centre algérien de cinématographie (CAC) avait organisé, en novembre dernier, les Journées cinématographiques du Sud dans le but de relancer le cinéma dans cette région du Sud-ouest du pays, en plus de la tenue de plusieurs ateliers de formation aux techniques du cinéma.

Plusieurs documentaires et films de guerre ont été projetés, notamment le documentaire "la Zone 8, son histoire et ses hommes", ainsi que des longs-métrages comme "Les crimes occultés", "l'Opium et le bâton", "Les Hors-la loi", "Héliopolis", "La cinquième saison" et "Sur les traces des camps de regroupement".

Dans le même contexte, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, avait indiqué que dans le cadre du programme exceptionnel des films cinématographiques commémorant le soixantenaire de l'indépendance, il a été décidé de produire 11 longs-métrages et 6 films documentaires, faisant savoir que le taux d'avancement du tournage de certains films a atteint 80% et le reste est en cours alors qu'une troisième partie est en cours de lancement".

Il s'agit entre autres des films sur les Chahid Zighoud Youcef, Ahmed Bouguerra (Si M'Hamed) et Si El Haouès, conformément aux instructions du président de la République visant ancrer tout ce qui se rapporte à l'Histoire de l'Algérie par tous les moyens disponibles, notamment la production audiovisuelle, télévisée et radiophonique.

En parallèle, la 4ème édition du Festival national des troupes de fanfare a organisée avec la participation des troupes de 15 wilayas et près de 300 compétiteurs. Ce Festival vise à former des troupes nationales de fanfare relevant du secteur de la jeunesse et des sports, parallèlement à l'ancrage de l'esprit de citoyenneté chez les jeunes générations, notamment les enfants, en leur inculquant et perpétuant les chants patriotiques.

En outre, la 8ème édition du Prix du président de la République du journaliste professionnel a été organisée en 2022 sous le thème "Soixantenaire de l'indépendance : défis d'hier, défis d'aujourd'hui".

Enfin, la clôture des festivités célébrant le soixantenaire du recouvrement de l'indépendance sous le slogan "L'Algérie des victoires : acquis et réalisations", a été marquée par le lancement officiel de l'application mobile "History of Algeria 1830-1962", qui fait office de réceptacle de la Mémoire nationale et référence historique, scientifique et académique.

Cette application permet d'explorer, sur téléphone portable, les différents pans de l'Histoire nationale de 1830 à 1962, dans un style raffiné et simplifié, pour transmettre le message des Chouhada à tous les jeunes algériens, en utilisant des supports adaptés aux exigences de la jeunesse d'aujourd'hui.

"History of Algeria" est téléchargeable sur le site du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, ainsi que sur la plateforme "Glorieuse Algérie" et sera bientôt disponible sur les magasins d'applications Play Store et App Store.

Il s'agit, en outre, de contribuer à la transmission des valeurs de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954 grâce aux technologies de l'information et de la communication (TIC), notamment à travers le projet de la plateforme numérique "Djazair El-Majd", lancé en juillet 2022.