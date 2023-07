Somalie: «Guurdoon», une application de rencontres destinée au mariage rencontre un vif succès

En Somalie, une application pour trouver l'âme soeur rencontre un vif succès. Elle a été lancée en 2022 par l'association Guryosamo et compte déjà 50 000 utilisateurs inscrits selon ses fondateurs. Mais dans une société somalienne conservatrice, « Guurdoon » n'est pas une application de rencontres classique. Elle a été créée pour aider les Somaliens à se marier et à fonder une famille, défend son fondateur.

En langue somali, « Guurdoon », désigne une personne qui cherche à se marier. C'est toute l'idée derrière l'application explique Ahmed Abshir Geedi, directeur de l'association Guryosamo, à l'origine du projet. Il s'agit, selon lui, de faciliter les mises en relations à travers le monde, pour aider les somaliens de la diaspora ou les personnes qui ont du mal à faire des rencontres par exemples à trouver un ou une partenaire pour fonder une famille.

L'association Guryosamo, qui est à l'origine de l'application « Guurdoon », a été fondée en 2012, avec pour objectif d'aider les jeunes n'ayant pas les capacités financières pour se marier, dans ce pays pauvre, frappé d'une forte sécheresse et en proie à l'insurrection des islamistes shebabs.

Doutes et préjugés

Sur « Guurdoon », il n'y a pas de swipe, c'est-à-dire de défilé de profils à l'infini, comme sur d'autres applications. Chaque utilisateur rentre ses données personnelles : sa situation familiale et son niveau d'éducation notamment. Puis il faut répondre à une série de questions pour définir ses critères de recherches. « Est-ce que vous cherchez quelqu'un qui travaille ? » par exemple. L'application se charge ensuite de sélectionner les profils qui correspondent.

Dans la société somalienne traditionnelle et profondément musulmane, l'idée d'utiliser une application pour se marier ne fait toutefois pas l'unanimité. Le concept soulève quelques doutes et préjugés. C'est ce qu'ont confié des utilisateurs à l'Agence France presse. Ahmed Abshir Geedi s'en défend. Il faut selon lui saisir l'opportunité que les nouvelles technologies apportent. Les jeunes échangeant déjà sur les réseaux sociaux.

Le mariage, une institution toujours importante pour les Somaliens

En Somalie, le mariage est d'une grande importance, explique Shafie Sharif, directeur de l'Association de recherche somalienne, un think tank d'études basée à Mogadiscio, la capitale du pays. « Les somaliens restent très attachés au mariage, notamment avec le contexte religieux. Nous sommes presque 100% à être musulmans. Donc, il faut comprendre que les relations amoureuses sont perçues avec l'objectif du mariage en tête et de fonder une famille. Les enfants sont un investissement pour nos communautés. Demain, ce sont eux qui vont nous aider, qui vont s'occuper de nous quand nous serons plus âgés. »

« Après, bien sûr, il y a certains défis pour accéder au mariage, je dirais surtout à cause de la situation économique et du taux de chômage. Ce qui fait d'ailleurs que l'âge du mariage chez les jeunes est de plus en plus tardif, surtout en zones urbaines. Les plus jeunes générations veulent finir le lycée, finir leurs études, trouver un emploi, tout ça avant de se marier. »

« À cela s'ajoute l'influence de la diaspora. Des Somaliens qui étaient en Europe, aux États-Unis ou même dans des pays voisins comme le Kenya rentrent au pays et apportent une culture différente, une mentalité différente. Ils interagissent avec les locaux. Tout ça fait que les choses évoluent, on se marie plus tard. »