Congo-Kinshasa: Genève - V. Kamerhe vante les avancées de la RDC en matière de protection des consommateurs

Vital Kamerhe, ministre national de l'Économie séjourne à Genève, en Suisse, où il participe aux travaux de la 7ème session du Groupe intergouvernemental d'experts de la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) sur les droits et la protection des consommateurs.

La réunion sert d'occasion aux Etats membres et aux parties prenantes de discuter des politiques de protection du consommateur, aussi bien au niveau national qu'international. Les participants traitent également des questions de fond telles que le renforcement de la confiance dans les marchés numériques, grâce à une meilleure protection des consommateurs en ligne et la transition vers l'énergie propre.

Intervenant au sujet de la mise en oeuvre des lignes directrices des Nations-Unies pour la protection des consommateurs par les Etats membres, Vital Kamerhe en a profité pour vanter les avancées enregistrées par son pays, la République Démocratique du Congo, en matière de protection des consommateurs.

En attendant le vote d'une loi spécifique portant protection des consommateurs, la RDC dispose à ce jour d'un certain nombre de mesures visant à veiller sur la protection des consommateurs. C'est le cas de la Commission Nationale de la Concurrence (CONAC). Celle-ci a pour mission d'assurer une cohérence des actions du gouvernement en matière de protection des consommateurs.

Les secteurs pris en compte ou concernés pour le moment, sont les suivants : les télécommunications, les assurances, l'énergie, le transport aérien, la communication, l'industrie, l'agriculture, la pharmacie, l'élevage, le commerce extérieur, ainsi que la sous-traitance.

«A ce jour, la République Démocratique du Congo attend impatiemment la mise en oeuvre des principes directeurs des Nations-Unies pour la protection des consommateurs», a-t-il déclaré pour demander aux Nations unies d'accélérer à leur tour les choses.

Ce, avant de porter à la connaissance de l'assemblée les avancées enregistrées par son pays. «S'agissant de certains produits jugés stratégiques, le gouvernement de la République Démocratique du Congo a, à travers le ministère de l'Économie Nationale, mis en place des

mesures d'encadrement, dont la subvention d'une partie de la structure des prix de ces produits et/ou la réglementation de leurs prix, dans le but s'en assurer un approvisionnement régulier à des prix abordables. Il s'agit notamment des produits pétroliers, l'eau, l'électricité et le transport en commun».

On rappelle que c'est en 2017 qu'est intervenu le rapprochement entre le ministère congolais de l'Économie Nationale et la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement.

On compte, à ce jour, à l'actif de ce rapprochement : la mise en place de la Commission Nationale de la Concurrence, la sensibilisation des parties prenantes à la concurrence et à la protection des consommateurs, la participation active au processus de finalisation de la loi organique relative à la liberté des prix, etc.

Face-à-face Kamerhe - Rebecca Grynspan

Il sied de signaler que le Vice-Premier ministre congolais de l'Économie Nationale Vital Kamerhe, a eu un tête-à-tête avec la Secrétaire générale de la CNUCED, Rebecca Grynspan, en marge des travaux de la 7eme session qui se déroulent à Genève, en Suisse.

De cet entretien, Vital Kamerhe a sollicité et obtenu l'accompagnement de la CNUCED aux différentes réformes que la RDC entend poursuivre en vue d'améliorer. Ainsi, ils ont convenu que la CNUCED accompagne :

- l'élaboration de l'état des lieux holistiques du cadre légal et réglementaire sur la concurrence et la protection des consommateurs ;

- l'appui à l'élaboration de la politique sur la protection des consommateurs à travers un plan d'assistance technique triennale et mobilisation ;

- appui à l'élaboration de la loi sur la protection des consommateurs et les mesures d'application ;

- la structuration de la CONAC, etc.