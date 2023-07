Algérie: Attaf à Bakou pour participer à la réunion ministérielle du MNA

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est arrivé mardi à Bakou pour participer à la réunion ministérielle du Mouvement des Non-alignés (MNA) prévue mercredi et jeudi, selon un communiqué du ministère.

Abritée par la République d'Azerbaïdjan qui assure la présidence tournante du MNA, cette réunion ministérielle s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques visant à renforcer la concertation et la coordination entre les Etats membres sur les différentes questions et défis qui se posent sur les scènes régionale et internationale.

Au cours de sa visite, M. Attaf "aura des entretiens bilatéraux avec son homologue azerbaïdjanais et sera reçu par les hautes autorités de la République d'Azerbaïdjan, afin d'évaluer l'état des relations entre les deux pays et d'examiner les moyens et perspectives de leur renforcement dans divers domaines, conclut le communiqué.