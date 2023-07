Algérie: Fête de l'indépendance - L'importance de préserver la Mémoire soulignée

BLIDA — Des participants à une conférence, organisée mardi à Blida, ont mis l'accent sur l'importance de préserver la mémoire historique que le colonisateur français n'a eu de cesse de tenter d'aliéner.

Des académiciens et des moudjahidine ont souligné, lors de cette conférence organisée par la direction de Sûreté de la wilaya de Blida au Musée du Moudjahid à Ouled Yaich à l'occasion du 61eme anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, la nécessité de préserver la mémoire historique, et ce à travers la protection des symboles de la Révolution (chouhada et moudjahidine).

Dans ce cadre, le moudjahid Rachid Boudehri a insisté, dans son intervention, sur l'importance de la préservation de l'histoire de l'Algérie et sa transmission aux générations montantes, relevant que "l'Algérie, irriguée du sang des chouhada, avait arraché son indépendance suite à une lutte amère".

Le moudjahid a appelé les cadres et agents des corps de Sûreté, de Gendarmerie nationale et de Douane algérienne et représentants d'autres secteurs à porter le flambeau de la Révolution et à poursuivre les efforts pour préserver l'Algérie.

Pour sa part, le chercheur en histoire d'Algérie, Abdelaziz Ouabel a exhorté, dans sa communication, à "la préservation des symboles de la Révolution et la résistance algérienne.

Le professeur à l'Université de Khemis Miliana (wilaya d'Ain Defla), a insisté sur la mise en valeur de l'Histoire nationale, qualifiant la Révolution algérienne de "ciment" qui unit les Algériens, notamment dans un contexte actuel où l'Algérie est visée de partout, a-t-il dit.

Le conférencier a relevé que cette double occasion (fêtes de l'Indépendance et de la jeunesse) est comme un testament des Chouhada et des Moudjahidine à la génération de l'indépendance pour préserver l'Algérie.

A son tour, le chef de la Sûreté de wilaya de Blida, le Contrôleur de police Mohamed Hssaien, a estimé que l'occasion est une chance pour se rappeler "les sacrifices de nos parents Chouhada et Moudjahidine dans le but de briser les chaînes de l'occupation, et une halte pour s'inspirer d'eux et de renouveler la détermination pour continuer l'édification et le développement, signes de fidélité au serment des vaillants Chouhada".

Cette conférence organisée en coordination avec la Direction locale des Moudjahidine et des Ayants-droit, s'est clôturée par la distinction de nombre de moudjahidine de la région, à l'instar du moudjahid Rachid Boudhiri et Sellam Djelloul, ainsi que des retraités du secteur de la Sûreté, le Commissaire de police et moudjahid Rabie Alouane et l'Enquêteur principal et moudjahid Tayeb Ghribi.