Afrique du Nord: Jeux sportifs arabes 2023/ Handball - 'Nous visons le titre chez nous'

ALGER — L'équipe algérienne messieurs de Handball vise le titre lors des Jeux sportifs arabes Algérie-2023 prévus du 5 au 15 juillet, a indiqué la présidente de la Fédération algérienne de handball (FAHB) Karima Taleb, estimant que ce rendez-vous constituait un "objectif intermédiaire" en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2024 en Egypte.

"Nous visons le titre arabe chez nous. Nous avons un groupe de jeunes joueurs qui constitue l'avenir de cette équipe nationale. Le tournoi des Jeux arabes est un objectif intermédiaire en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2024 qui aura lieu en Egypte, compétition à travers laquelle nous ambitionnons de revenir dans le Top 3 africain", a affirmé à l'APS la première responsable de l'instance fédérale.

Le tournoi de handball (messieurs) se jouera 6 au 14 juillet aux salles Hamou Boutlelis et Omnisport du complexe Miloud Hadefi (Oran), avec la participation de cinq pays : Algérie (pays hôte), Arabie saoudite, Irak, Jordanie, et Qatar. Les quatre premiers de ce mini-championnat se qualifieront aux demi-finales.

Le Sept national entamera le tournoi en affrontant la Jordanie, le jeudi 6 juillet à la salle Hamou Boutlelis (19h00).

"La préparation pour ce tournoi s'est déroulée dans les meilleures conditions sous la houlette du nouveau sélectionneur Salah Bouchekriou.

Durant la première phase, le travail a été effectué avec les joueurs du cru, avant que le groupe ne se complète par les éléments évoluant à l'étranger", a-t-elle ajouté.

%

"Bouchekriou a carte blanche"

Le technicien Salah Bouchekriou (61 ans) est revenu à la tête de l'équipe nationale, en remplacement de Rabah Gherbi pour la 6e fois, après le Mondial 1995, la CAN 2000, le Mondial 2001, la période 2009-2013 et la CAN 2016.

"Nous nous sommes entendus avec Bouchekriou pour un contrat d'une année renouvelable, il a carte blanche dans sa mission. Je lui fais entièrement confiance, il est venu avec un projet ambitieux, à savoir reconstruire la sélection nationale autour d'une nouvelle génération de joueurs. Notre objectif est de retrouver le podium lors de la prochaine CAN, ce qui nous permettra de disputer ensuite le tournoi qualificatif des JO-2024", a souligné la présidente de la FAHB.

Elue à la tête de la FAHB en novembre 2022, en remplacement de Habib Labane, Taleb Karima a regretté la mauvaise passe qu'a traversé son instance sur le plan financier.

"La Fédération a traversé une période difficile sur le plan financier. Depuis mon élection, nous avons joué souvent le rôle de pompiers. Nous n'avons reçu aucun centime en raison d'un problème d'ordre administratif que nous venons juste de résoudre."

Et d'enchaîner : "En dépit de cette situation, nous avons réussi à relever le défi et relancer les différentes sélections depuis décembre dernier, grâce à l'aide des présidents de clubs et les DJS (Direction de la jeunesse et des sports, Ndlr).

Le Sept national reste sur une décevante participation au dernier Mondial 2023 disputé en Suède et en Pologne, terminant à la 31e et avant-dernière place, rappelle-t-on.

Liste des joueurs retenus:

Mohammed Benchakal, Yahia Zemouchi, Bilel Djaout, Abdelmalek Fodil, Rayane Abrous, Wail Melazem, Mohamed Ihab Bourouis, Zohir Naim, Redouane Saker, Mokhtar Kouri, Noureddine Hellal, Oussama Djema, Hani Abderafik Bounab, Abdeljalil Zennadi, Mohamed El Ghazali Blida, Hamoudi Bouchetit, Reda Bendasse, Mohamed Chahreddine Hachemi.

Le programme du tournoi messieurs

Le programme du tournoi messieurs de handball des Jeux sportifs arabes 2023 prévu du 6 au 14 juillet aux salles Hamou Boutlelis et Omnisport du complexe Miloud Hadefi (Oran).

Equipes participantes : Algérie, Jordanie, Qatar, Arabie Saoudite, Irak

Formule : mini championnat dont les quatre premiers se qualifieront aux demi-finales.

Premier tour (Salle Hamou Boutlelis d'Oran)

6 juillet 2023/ 1re journée:

Irak- Arabie saoudite 17h00

Jordanie- Algérie

Qatar : exempte

7 juillet 2023/2e journée:

Arabie saoudite- Jordanie 17h00

Algérie- Qatar 19h00

Irak: exempte

8 juillet 2023 (3e journée):

Qatar- Jordanie 17h00

Algérie- Irak 19h00

Arabie saoudite: exempte

9 juillet (Repos)

10 juillet 2023 (4e journée):

Jordanie- Irak 17h00

Arabie saoudite- Qatar 19h00

Algérie: exempte

11 juillet 2023 (5e journée):

Algérie- Arabie saoudite 17h00

Qatar- Irak 19h00

Jordanie: exempte

12 juillet 2023 (1/2 finale):

1er de la poule -4e de la poule 17h00

2e de la poule- 3e de la poule 19h00

13 juillet (Repos)

14 juillet 2023 (Salle omnisports Miloud Hadefi-Oran)

Match de classement (3e place): 17h00

Finale: 19h30.