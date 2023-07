Sénégal: Présidentielle 2024 - L'APR loue le 'respect de la parole' de Macky Sall

Dakar — La décision de Macky Sall de ne pas présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 "confirme son sens élevé de la responsabilité et du respect de la parole", déclare l'Alliance pour la République (APR), le parti politique du chef de l'Etat.

L'APR ajoute, dans un communiqué parvenu mardi à l'Agence de presse sénégalaise, que "la majorité présidentielle regorge de suffisamment de compétences et de profils de qualité pour poursuivre les programmes structurants du Plan Sénégal émergent", le plan de développement économique, social et culturel que mettent en oeuvre le président de la République et son gouvernement depuis 2014.

"L'Alliance pour la République apprécie à sa juste valeur la portée de cette décision qui conforte la trajectoire démocratique de notre pays", ajoute le parti politique du chef de l'Etat en réagissant toujours à sa décision de ne pas être candidat au scrutin présidentiel du 25 février 2024.

Cette décision de son leader "consacre la grandeur d'un leadership reconnu à travers le monde", souligne l'APR.

Elle "se réjouit des hommages retentissant des quatre coins de la planète pour porter le président Macky Sall au pinacle et saluer notre pays pour sa maturité démocratique, la solidité de ses institutions républicaines et le génie de notre peuple".

La formation politique du président de la République "appelle tous ses sympathisants et militants à consolider l'unité et la cohésion qui font l'identité du parti au sein de BBY", Benno Bokk Yaakaar, la coalition de partis qui a fait élire et réélire Macky Sall en 2012 et 2019.

"L'APR renouvelle sa confiance au président Macky Sall et appelle toutes ses instances à rester à l'écoute de [ses] instructions" pour "élargir et consolider les bases" du parti, "pour une éclatante victoire de la grande majorité présidentielle au soir du 25 février 2024".