Ile Maurice: Accidents - Hécatombe

Deux morts à Ripailles, lundi soir, Anthony Rosalba et Ismael Zemira, et un autre à Bambous, hier, Adarshsing Sunnoo. S'y ajoute Emmanuel Roussety, qui a péri hier des suites d'un accident vendredi. La plupart des jeunes. Gordy Prosper, lui, lutte.

Le village de Bois-Marchand est endeuillé après avoir perdu deux jeunes de ce quartier très populaire. Ismael Zemira, 20 ans, et Anthony Rosalba, ex-joueur de l'ASPL 2000, ont péri dans un accident de la route dans la soirée du lundi 3 juillet, à Ripailles. La voiture que conduisait Ismael Zemira a percuté un remorqueur en stationnement. Le véhicule a ensuite pris feu. Les deux autres occupants du véhicule, un mineur de 17 ans et cousin d'Anthony Rosalba, et le footballeur du Club M, Gordy Prosper, ont été admis à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. L'état de ce dernier inspire de vives inquiétudes.

Au domicile d'Ismael Zemira, c'est la consternation. Son père Jimmy dit ne pas comprendre qu'un tel accident ait pu avoir lieu. «Mon fils fait tout le temps preuve de prudence sur la route, étant lui-même un chauffeur de camion», confie-t-il. Ismael Zemira travaillait comme chauffeur pour une société privée. Marié et père de famille, il laisse derrière lui un fils d'un an. Jimmy Zemira, accablé après cette tragédie, dit avoir vu les images vidéo de l'accident. «Kan monn get sa, mo pa pé krwar. Mo pé res poz mwa kestion kuma inn kapav ariv sa», explique-t-il, encore sous le choc. Les funérailles d'Ismael Zemira ont eu lieu dans l'après-midi d'hier.

Chez la famille Rosalba, l'émotion était aussi à son comble car elle vit un deuxième deuil. Il y a quelques jours, Anthony Rosalba a perdu sa grand-mère. «Mo vini la sister» avait dit Anthony à sa soeur Samantha. Cette dernière lui a demandé où il se rendait mais dit l'ignorer. Elle a ensuite eu la nouvelle de l'accident. Le mineur, qui était conscient après l'accident, a donné le numéro de son père à un passant venu aider. C'est ainsi que la nouvelle de l'accident s'est répandue. Ils se sont tous rendus à l'hôpital. Anthony Rosalba devait célébrer ses 32 printemps, le 8 juillet. Mais il n'avait rien prévu de spécial, étant déjà en deuil après le décès de sa grand-mère.

C'est vers 21 heures que la police de St-Pierre a été alertée. Les pompiers ont aussi été mandés sur les lieux. Le médecin du SAMU dépêché sur les lieux a constaté le décès d'Anthony Rosalba. Ismael Zemira a, lui, succombé à son arrivée à l'hôpital de Moka. Les deux autres blessés ont été conduits à l'hôpital de Montagne-Longue dans un premier temps pour les premiers soins, avant d'être transférés à l'hôpital SSRN à Pamplemousses. Quant au propriétaire du remorqueur, un habitant de Goodlands de 38 ans, il a été arrêté et placé en détention.

Gordy Prosper joue le match de sa vie

Le très talentueux Gordy Prosper, milieu de terrain du Cercle de Joachim et de la sélection nationale, joue le match le plus important de sa vie actuellement. L'international quadricolore a été victime d'un terrible accident de la route survenu dans la soirée du lundi 4 juillet. Le joueur de 20 ans est actuellement aux soins intensifs à l'hôpital SSRN à Pamplemousses. Il y a un an, le Portlouisien avait inscrit l'unique but de la sélection mauricienne qui avait participé à la Cosafa Cup en Afrique du Sud. Il avait marqué contre le Lesotho après un magnifique contrôle dans la surface de réparation.

Il a également effectué un stage au Portugal en 2022, plus précisément du côté du Benfica. Cette équipe a établi son High Performance Center (HPC) à Maurice et Gordy Prosper a eu une formation au sein de cette académie. Milieu de terrain aux qualités multiples, il est surtout connu pour sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant. Cette fois, il devra surtout montrer qu'il peut rapidement se remettre de ses blessures. C'est ce qu'on lui souhaite.

Ses amis Anthony Rosalba et Ismael Zemira ont, eux, eu moins de chance puisqu'ils n'ont pas survécu à l'accident. Le premier nommé a porté les couleurs de l'ASPL 2000 et de Chebel Citizens lorsqu'il était encore footballeur. Il a mis un terme à sa carrière il y a quelques années. Zemira est, lui, le fils de l'entraîneur de muay thai et médaillé de bronze des Championnats du monde de boxe française en 2002, Jimmy Zemira. Toute la rédaction de l'express présente ses plus vives condoléances aux familles des victimes.

Collision à Arsenal: Emmanuel Roussety meurt deux jours après ses 38 ans

Emmanuel Roussety, un habitant de Riche-Terre de 38 ans, est décédé aux petites heures d'hier matin. Il avait été victime d'un accident, dans la nuit du 30 juin. Un des pneus du véhicule dans lequel se trouvait le trentenaire serait la cause de l'accident. Ses funérailles ont eu lieu, hier.

Cet habitant de Riche Terre est la 75e victime d'accidents mortels sur nos routes (s'y ajoute la victime de Bambous, voir ci-contre) depuis le début de l'année, soit 28 plus que l'année dernière à la même époque. Le jour de l'accident, Emmanuel Roussety se trouvait, avec ses trois amis, à bord d'une Renault, conduite par un laboureur de 35 ans, habitant Triolet. Ils sortaient de Solitude et se dirigeaient à Terre-Rouge lorsqu'à la hauteur du terrain de foot d'Arsenal, un pneu arrière s'est détaché du véhicule. Le conducteur aurait aussitôt perdu le contrôle de la voiture, qui a changé de voie, avant de percuter une fourgonnette, conduite par un directeur de 34 ans.

Blessés, Emmanuel Roussety et les deux autres occupants de la voiture ont été transportés à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, à Pamplemousses, par le SAMU qui a été dépêché sur place. Arrivé à l'hôpital, Emmanuel Roussety a subi une opération avant d'être transféré à l'unité des soins intensifs. Il était sous respirateur artificiel et ses chances de survie étaient minimes. Quant aux deux autres blessés, l'un est toujours admis à l'hôpital alors que l'autre, un habitant de Pamplemousses de 33 ans, a signé sa décharge pour rentrer chez lui.

Un alcootest a été fait sur le conducteur de la Renault ainsi que sur le conducteur de la fourgonnette, un habitant de Baie-du-Tombeau. Si pour ce dernier, le test s'est révélé négatif, le conducteur de la Renault avait, quant à lui, 27 mg d'alcool dans le souffle. Il avait refusé d'effectuer un test sanguin et avait été conduit au poste de police jusqu'à ce qu'il soit sobre. Il a été arrêté pour homicide involontaire et a comparu en cour, hier.

À Bambous: un homme percuté mortellement par un 4x4

Adarshsing Sunnoo, un habitant de Bambous de 27 ans, a été mortellement fauché par le 4x4 que conduisait un homme de 27 ans, domicilié à Henrietta. L'accident a eu lieu hier matin alors qu'Adarshsing Sunnoo se trouvait sur un scooter électrique. Il s'était arrêté sur une «stop line» à l'allée Tamarin, à Bambous. Le 4x4 qui venait de l'arrière l'a percuté. Selon le conducteur de ce véhicule, lorsqu'il aurait freiné, le système n'aurait pas fonctionné. Le décès d'Adarshsing Sunnoo, transporté à l'hôpital Victoria, à Candos, a été constaté par le médecin de service.