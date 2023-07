Ile Maurice: Parlement l SST - Aucune poursuite formelle engagée depuis août 2022

Les dossiers des saisies de drogue, d'argent, d'armes et autres munitions de même que les arrestations faites par la Special Striking Team (SST) depuis presque un an n'ont pas encore atterri au bureau du DPP, nous apprend hier le Premier ministre.

Les enquêtes, dont celle dans la grosse saisie de 100 kg - devenus 58 kg - à Rivière-Noire le 3 octobre 2022, et l'autre chez Bruneau Laurette le 4 novembre suivant sont toujours en cours. C'est pour cela, a expliqué Pravind Jugnauth hier au Parlement, en réponse à la question du député Farhad Aumeer, que l'argent et les articles (NdlR : excluant la drogue) saisis n'ont pas été retournés aux propriétaires.

Différents chiffres

Le Premier ministre nous a cependant beaucoup renseigné sur la «performance» de la SST. Il y a 47 cas impliquant la SST dans des saisies ou/ et arrestations avec des accusations de trafic de drogue, blanchiment ou complot pour blanchir de l'argent et d'autres crimes encore. Ces 47 affaires ont vu 60 arrestations et la saisie de Rs 606 millions de drogue (voir encadré). Ce qui est étrange, c'est que dans sa réponse à la PNQ du 12 juin, il y a trois semaines donc, le PM avait mentionné «81 cas et 58 arrestations». Au lieu d'augmenter avec le temps, les cas ont diminué.

Si l'on veut bien croire que le nombre d'arrestations ait pu augmenter (par deux personnes) durant cette période, comment expliquer que le nombre de cas - un chiffre qui devrait être statique - puisse diminuer ? Un avocat nous explique qu'il y a probablement eu des classements sans suite (strike out) depuis ces 21 jours. Sauf que, comme Pravind Jugnauth l'a reconnu lui-même dans la deuxième partie de la question de Farhad Aumeer, et confirmé ensuite à Nando Bodha, aucun dossier de la SST n'a encore été transmis au DPP. La SST procède donc à des actions et «strikes out» elle-même ?

%

La valeur de drogue saisie a connu une inflation spectaculaire entre les 12 et 29 juin (NdlR : date sur laquelle le PM s'est basé), passant de Rs 355 millions à Rs 606 millions en 17 jours. Pourtant, on n'a entendu parler d'aucune saisie massive durant cette même période.

Je ne sais rien...

Quand Farhad Aumeer l'interroge - toujours à propos de la SST - sur les armes saisies à Beaux-Songes et Roche-Bois, que mentionne Vimen Sabapati dans son affidavit, le PM botte en touche : «Je n'ai pas ces informations. Que le député revienne avec une question spécifique.» Est-ce que le PM est au courant que l'exhibit officer est le même dans les affaires d'armes saisies à Beaux-Songes et Roche-Bois et qu'il travaille sous le commandement d'Ashik Jagai ? veut encore savoir Farhad Aumeer. Réponse de Pravind Jugnauth : «Je ne suis pas un ordinateur qui emmagasine toutes les informations. Revenez avec une question spécifique.»

Mais c'est à la question supplémentaire de Reza Uteem que le PM nous fera une démonstration de son talent unique qui consiste à dire qu'il ne sait pas. Lorsque le député mauve lui demande si le contenu de la lettre de l'employé de la poste sur le colis qui a ensuite été livré à Akil Bissessur est avéré, ne serait-ce pas un cas de complot fomenté par l'équipe de la SST, Pravind Jugnauth surprendra en déclarant qu'il n'a pas vu cette lettre. «Where is the lette?» demande-t-il à la ronde. Des membres de l'opposition lui répondent : «Everywhere!» Et son explication est désarmante : «I am not everywhere...»

Contacté, Reza Uteem s'étonne : «Voilà un PM qui se dit l'homme le plus informé du pays mais qui ne lit pas les journaux ! Pourtant, l'express du jour en fait état de même que Sunday Times du 2 juillet.»

Saisies de drogue valant Rs 606 millions

I. Heroin weighing 12131.23g with estimated street value of Rs 181,968,450;

II. Subutex in the form of 675 pills with estimated street value of Rs 1,620,000;

III. Tramadol in the form of 175 pills with estimated street value of Rs 17,500;

IV. Teranobilone in the form of 47 pills with estimated street value of Rs 4,700;

V. Synthetic Cannabinoids weighing 7995.61g with estimated street value of Rs 119,934,150;

VI. Cannabis weighing 58082.47g with estimated street value of Rs 69,698,964;

VII. Cannabis Resin weighing 46276.69g with estimated street value of Rs 231,383,450;

VIII. 53 Cannabis plants with estimated street value of Rs 159,000;

IX. 177 Cannabis seeds with estimated street value of Rs 17,700;

X. MDMA (Ecstasy) in the form of 1022 pills and its particles weighing 0.9g with estimated street value of Rs 2,045,800.

Colis piégé ?

La fuite en avant de Pravind Jugnauth devant la question de Reza Uteem sur la lettre de l'employé de la poste était prévisible, pour un homme de loi que nous avons sollicité. «Mieux valait pour le PM deklar kouyon.» Pourquoi ? «Si ce qu'a écrit cet agent postal est vrai, il y a bien eu complot de la SST 'to commit a wrongful act' au moins. De toute façon, il y a bien eu 'tampering with exhibits', ce qui rendrait la preuve inadmissible en cour éventuellement.» De plus, il se demande pourquoi et comment trois colis sont devenus un seul. «A-t-on retiré des deux autres colis pour mettre dans un seul et qui devait contenir une balance à la place de la drogue ?»

Argent, bijoux et autres objets

Dans quatre affaires de drogue, Rs 411 650 ont été saisies. Pour dix affaires de blanchiment d'argent, Rs 10 639 843, en devise locale et étrangère. Rs 5 399 000 de bijoux ont été confisqués dans un seul cas. Dans deux affaires, Rs 301 500 de papier à rouler des cigarettes furent saisis. Dans sept autres cas, la SST a saisi de «238 strips of cable cover, 23,364kg of copper ingots, 24 moulds and 56 bags of copper wire of an estimated value of Rs 18 M». Le PM faisait probablement référence à la descente de la SST chez Tradeway et à celle chez Ergomax - toujours en relation avec Sherry Singh - à Cluny pour les «4 solar panels, 13 metal poles, 18 exercise mats, 113 plastic pipes, 13 rolls of synthetic grass, 170 tons of rubble stones, 200 bricks» valant environ Rs 7 M. On apprend aussi que 670 boîtes de «ti-papié» valant Rs 246 988 000 ont été saisies. Les autres articles incluent des armes, munitions, laptops, téléphones portables et véhicules, mais ils sont en cours d'évaluation, a précisé le PM.

Autre agenda: opposants au régime

À part la lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, Pravind Jugnauth a donné une autre raison d'être de la SST : «To support local Police, Divisional and Central Criminal Investigation Departments in the arrest of habitual criminals and persons wanted in serious offences or other offences likely to cause disaffection/hostility among the population. L'article 283 de notre Code pénal prévoit que (1) Any person who, by any means specified in section 206 -(a) holds or brings into hatred or contempt, or excites disaffection towards, the Government or the administration of justice; (b) raises discontent or disaffection among the citizens of Mauritius or promotes feelings or illwill and hostility between different classes of such citizens, shall commit the offence of sedition ...» Est-ce pour cette raison que la SST cible les opposants au régime ?