Ile Maurice: Parlement l Ambiance - «Ganoo chatwa» de Joanna Bérenger irrite, rires mais aussi expulsion...

La Private Notice Question (PNQ) de Xavier-Luc Duval est à peine terminée que la PPS Tania Diolle gigote sur son siège, voulant manifestement attirer l'attention du speaker, Sooroojdev Phokeer, mais en vain.

Elle se tourne vers son collègue Gilbert Bablee pour lui dire quelque chose et le député de La Caverne/Phoenix lui conseille d'insister. Une dizaine de minutes plus tard quand le Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, a terminé de répondre à une question, elle a eu l'attention du speaker pour soulever un point de droit. «L'honorable Joanna Bérenger a tenté d'intimider l'honorable Ganoo juste avant qu'il a soulevé son point de droit en l'appelant 'Ganoo chatwa'. L'honorable Ganoo est un parlementaire de longue date...», proteste-t-elle.

Son point de droit fait réagir les bancs du gouvernement. «Shame! Shame!», scandent-ils. L'opposition, dont Joanna Bérenger, s'esclaffe et le speaker intervient pour demander à cette dernière de s'excuser, si elle a tenu ces propos. «C'est vrai en plus. Je m'excuse», répond-elle. L'élu rouge Ehsan Juman ne manque pas d'ajouter sa touche. «Dir Tania mersi. Personn pa ti tendé ki to in dir. Linn repet li pou toi.» «Merci Tania», répète-t-elle. Un membre de la majorité n'ayant pas apprécié son ton lui fait cette remarque. «Al asiz kot Ramgoolam to pou koné.» Au PTr, quelqu'un lui rétorque. «Zot pas zot létan rev Ramgoolam. To rev Ramgoolam.» Pravind Jugnauth se met alors de la partie. Confiant et sûr de lui, il lance à l'élu rouge : «Atann to pou geté!»

%

Plus tard, des membres de l'opposition se sont posé des questions sur cette remarque. Tout a commencé quand le PM répond à une question d'Arianne Navarre-Marie sur la composition de la délégation qui négocie avec les Anglais sur le Chagos. Il fait alors comprendre que son gouvernement est toujours à l'écoute de la communauté chagossienne, contrairement au précédent gouvernement du PTr. «Le Premier ministre induit le Parlement en erreur», commente Arvin Boolell. Fraîchement revenu d'une longue convalescence, Alan Ganoo soulève alors un point de droit : accusant le député rouge d'avoir déclaré que «le Premier ministre a menti.» Ce dernier maintient qu'il ne l'a jamais dit et c'est à cet instant que Joanna Bérenger utilisera le mot «chatwa» à l'égard d'Alan Ganoo.

Comme chaque semaine, Xavier-Luc Duval aura une nouvelle fois perdu patience face aux interminables réponses de Pravind Jugnauth. À l'historique élaboré du combat de Maurice pour la souveraineté sur le Chagos, il dira en regardant Khushal Lobine : «Tousa-la nou koné. reponn kestion la.» Quand le PM commence à évoquer la décision de la Cour internationale de justice, le leader de l'opposition déclare : «Zanfan siziem mem koné sa.» Quelques minutes plus tard, il finit par protester auprès de Sooroojdev Phokeer, mais ce dernier ne bronche pas... Tout laisse croire alors que la séance sera tranquille, mais tel n'a pas été le cas.