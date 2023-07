Afrique Australe: Les Présidents de la RDC et de la Zambie saluent la coopération régionale à travers le corridor de Lobito

Luanda — Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a souligné ce mardi, dans la province de Benguela, l'importance du corridor de Lobito au niveau régional et international.

L'homme d'Etat congolais s'exprimait après la signature de l'accord de transfert des services ferroviaires et logistiques du corridor de Lobito au consortium Lobito Atlantic Railway.

Selon Félix Tshisekedi, le corridor de Lobito est d'une importance capitale pour le transport des matières premières et autres marchandises en provenance des pays de la région, ainsi son exploitation et la mise en place d'instruments de facilitation des échanges et des transports contribueront au développement d'échanges transfrontaliers entre États.

"Cet accord, dont la cérémonie marque le transfert de la desserte ferroviaire et de la logistique d'appui, conforte le choix collectif que nous avons fait de converger vers l'intégration de nos peuples et de nos économies, pour faire émerger des projets durables et solidaires", a-t-il déclaré.

Il a souligné que l'intérêt de l'accord réside dans sa capacité à contribuer au renforcement de la coopération entre l'Angola, la RD Congo et la Zambie, qu'il contribuera à consolider la paix et la stabilité entre les trois pays, ainsi qu'à faciliter une plus grande fluidité dans la circulation et favoriser la cohabitation pacifique des peuples de ces trois pays, d'un point de vue économique.

A son tour, le Président de la Zambie, Hakainde Hichilema, a également réitéré la pertinence du corridor, notamment le rôle qu'il pourrait jouer pour relier la ligne de réserves minérales reliant la ceinture de cuivre entre son pays et les villes de Lumumbashi et Dola, en RDC, qui doit être construit rapidement.

Outre les minéraux, il a évoqué le fait que le corridor est ouvert à des domaines tels que l'agriculture, le tourisme et peut fournir une plate-forme logistique qui facilitera le déroulement des affaires de manière plus rapide.

"Nous aimerions garantir l'engagement de la Zambie dans ce projet en raison des avantages économiques évidents que le projet pourrait offrir", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agissait d'un itinéraire alternatif à un coût juste et clair.

Il a exprimé le soutien de la Zambie pour révolutionner le corridor en tant que centre des économies et pour améliorer le niveau de vie des populations de ces pays.

Le Président de la Zambie souhaite que les trois économies fassent un pas en avant, faisant des affaires, et qu'elles soient capables de transporter non seulement des matières premières, mais aussi des produits finis, transformés en Angola, en RDC et en Zambie.

Hakainde Hichilema a défendu la nécessité de reformuler les politiques qui régissent en faveur des entreprises, des postes frontières et des taxes nécessaires via des plateformes électroniques, afin de consolider le processus.

"Nous devons aller de l'avant pour que nous puissions faire croître nos économies rapidement et cette croissance est inévitable pour que nous puissions prendre soin de la population, en particulier des jeunes", a-t-il déclaré.