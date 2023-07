Angola: Le Président Hakainde Hichilema quitte Benguela

Benguela — Le Chef de l'État zambien, Hakainde Hichilema, a quitté la province de Benguela, après avoir participé à la cérémonie de transfert des services ferroviaires et logistiques du corridor de Lobito au consortium Lobito Atlantic Railway.

L'acte a eu lieu aujourd'hui dans la ville portuaire ferroviaire de Lobito et a également été témoigné par les Présidents de l'Angola et de la République démocratique du Congo, João Lourenço et Félix Tshisekedi, respectivement, pays liés au projet du corridor de Lobito.

La cérémonie de signature du contrat de concession a été marquée par l'intervention des trois hommes d'État, en plus du gouverneur de Benguela, Luís Nunes, des ministres des Transports, Ricardo de Abreu, des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, et du président de la commission exécutive de Trafigura, Jeremy Weir.

Lobito Atlantic Railway, le consortium considéré comme vainqueur de l'appel d'offres international pour l'exploitation du Corridor, le 4 novembre 2022, est formé par les sociétés Trafigura, Vecturis et Mota-Engil.

Le consortium prévoit de porter la fréquence quotidienne à 50 trains sur une période de 30 ans et de garantir 1 600 emplois directs.

Il sera chargé du transport de gros chargements, comme les minerais de la République démocratique du Congo et de la Zambie, ainsi que de l'entretien des infrastructures (ateliers, voie ferrée).

Avec une gestion privée, le corridor de Lobito comprend le port de Lobito, le terminal des minéraux, l'aéroport de Catumbela et le chemin de fer de Benguela.

Pour la SADC, le corridor susmentionné est considéré comme un important moyen de développement pour la région, avec des avantages pour l'Angola et les pays voisins (RDC et Zambie).