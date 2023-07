Madagascar: Blackearth Minerals - Don d'une EPP au fokontany de Reambohitse Ambony

Blackearth Minerals assume sa responsabilité sociétale d'entreprise. L'entreprise minière a doté le fokontany de Reambohitse Ambony, commune de Maniry, district d'Ampanihy Ouest, d'une école primaire publique.

Une aubaine pour les jeunes enfants de cette localité, qui disposent dorénavant d'un établissement scolaire répondant aux normes requises.

Fierté

Cette école est en effet composée de trois salles de classe d'une superficie totale de 120 m2. D'une capacité prévue pour une centaine d'élèves, l'école est équipée d'un bloc sanitaire. Une belle réalisation qui fait en tout cas la fierté de Jean Luc Marquetoux, le Directeur général de Blackearth Minerals, une personnalité très attachée à cette noble mission qu'est l'éducation des enfants. « La construction de cette école est la résultante d'une promesse faite aux autorités et la population de Reambohitse Ambony et illustre l'engagement social et communautaire qui a toujours été celui de Blackearth Minerals tout au long de ces quinze dernières années », a-t-il indiqué dans son discours. En prime, son entreprise a remis 100 sacs de riz pour les 5 fokontany de la Commune de Maniry.

Collaboration

Un geste de solidarité suivi par le député Marco Tsaradia qui a annoncé par le biais de ses représentants l'octroi d'un don de pupitres et de bancs en guise de contribution à l'équipement de la nouvelle école. Notons que la cérémonie s'est déroulée en présence du député Idealson des représentants du district d'Ampanihy-Ouest de la direction régionale de l'éducation nationale, de la direction des mines de Toliara, du maire de Maniry et président du fokontany de Reambohitse Ambony.

Le député Idealson s'est, notamment, réjoui de la collaboration entre la Société Blackearth Minerals ; les autorités et la population et a encouragé tout un chacun à préserver ce nouveau bâtiment afin qu'il puisse servir durablement à l'enseignement et à l'éducation des enfants. Notons que Blackearth Minerals est un projet australien de graphite localisé dans la commune de Maniry. La Société a achevé récemment la phase de recherche et devrait boucler l'étape de l'Étude d'impact environnemental et social dans les prochaines semaines.