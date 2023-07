Sénégal: Ziarra Thiemping - «Tout bon croyant doit éviter les rumeurs vicieuses et ne jamais les alimenter», dixit Thierno Aliou Thiam

Le village de Thiemping, situé à 17 km de Matal, a célébré hier, mardi 4 juillet dans la ferveur et la communion la 20ème édition de sa Ziarra annuelle. Un grand moment de rencontre entre le guide religieux Thierno Aliou Thiam et les fidèles qui se sont exaltés des prières du saint homme et de ses enseignements. Ce, grand à Hamady Camara, émigré en France qui est l'initiateur de cette rencontre.

Hamady Camara a remis ça. Grâce à une ziarra organisée à l'honneur de Thierno Aliou Thiam à Thiemping, des fidèles ont convergé vers ce village situé à 17 km de Matam.

Notamment sur la sensibilisation sur le Tijanisme qui appelle à la promotion de l'âme, à l'amincissement des choses d'ici-bas, dont le chef religieux a rappelé les bases et les nombreux attributs qui l'enrôlent. Occasion saisie par lui pour revisiter l'oeuvre du fondateur de la voie, Cheikh Ahmed Tidjani (RTA) au travers des grandes lignes de sa vie et celle de ses valeureux compagnons et disciples qui se sont exaltés dans l'embellissement de leur foi. « Les compagnons du Cheikh étaient des personnes imbues de savoir et de connaissance, à son image, ils alimentaient des valeurs et des vertus comme la dignité, l'exhortation au travail afin de se donner une force spirituelle essentielle pour viser et atteindre les objectifs suprêmes de la vie », a fait savoir Thierno Aliou Thiam. Avant de demander aux nombreux fidèles de rivaliser les uns les autres en bonté et en beauté en évitant de médire sur quelqu'un d'autre.

%

«Souvent la parole peut nuire, en s'exprimant le croyant doit éviter de mettre une personne dans l'embarras en essayant de la ridiculiser en mettant en évidence ses défauts ou ses faiblesses. Tout bon croyant doit éviter les rumeurs vicieuses et ne jamais les alimenter», déclare-t-il.

«L'Extérieur n'est plus un Eldorado»

Abordant avec acuité la question de l'émigration, le guide religieux, a fait part de son souhait, de voir les populations investir dans l'agriculture. «Le Fouta est une zone d'émigration par excellence, seulement aujourd'hui nous convenons que l'extérieur n'est plus un eldorado. Je souhaite que les populations s'investissent de plus en plus dans l'agriculture qui est un véritable moteur de développement et de la croissance économique», Et d'ajouter, «les Foutankais ont trop voyagé, nous avons les terres, l'eau et le soleil, ce sont des opportunités très importantes, l'essentiel est d'en profiter en créant des projets et en se formalisant». A noter que ce ziara porte l'empreinte de Hamady Camara qui en est l'initiateur depuis plusieurs années.