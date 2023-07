Afrique: Langue chinoise - Renforcement de compétences des enseignants en Afrique

115 enseignants de la langue chinoise, issus de 13 pays africains dont Madagascar, ont participé à un atelier sur les « normes de compétence professionnelle des enseignants de chinois à l'échelle internationale ».

Un atelier, dirigé par le Centre de coopération linguistique et éducative sino-étrangère du ministère de l'Éducation de Chine et organisé conjointement par l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo (ICUA) à Madagascar, a eu lieu dernièrement. L'objectif étant d'aider les enseignants de la langue chinoise en Afrique à comprendre et à appliquer les normes de compétences professionnelles internationales.

Ils ont ainsi pu renforcer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles. Cet atelier comprenait, entre autres, une interprétation détaillée des normes ainsi que des formations sur différents modules. Le président de l'Université d'Antananarivo, le Pr Mamy Raoul Ravelomanana, ainsi que les deux directrices de l'ICUA, et plusieurs directeurs d'Instituts Confucius en Afrique ont assisté à l'atelier.

13 pays

Cette formation hybride, c'est-à-dire combinant les formats en ligne et en présentiel, a vu la participation de 115 enseignants chinois et locaux, issus de 14 Instituts Confucius de 13 pays africains, notamment Madagascar, Kenya, Zimbabwe, Tanzanie, Ghana, Togo, Guinée, Maroc, l'île Maurice, Djibouti, Algérie, Cameroun et Bénin. Ces enseignants travaillent respectivement dans les Instituts Confucius locaux, les établissements d'enseignement primaires, secondaires et supérieurs, ainsi que dans les écoles de langue chinoise.

Les enseignants experts ont fourni des explications détaillées et des démonstrations, couvrant des aspects allant du macroscopique au microscopique, des normes générales aux cas concrets, ainsi que de l'application des principes internationalement reconnus à la mise en oeuvre concrète de l'enseignement de la langue locale. Après la conférence, les experts et les chercheurs ont engagé des discussions animées avec les enseignants participants, réfléchissant avec perspicacité, effectuant des recherches approfondies et échangeant leurs connaissances, alimentant ainsi l'enthousiasme pour la recherche pédagogique.

Succès

C'est le bilan dressé par l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo et Hanban International, organisateurs de cet atelier sur les «normes professionnelles des enseignants de chinois langue étrangère». Cette formation a, non seulement, favorisé la compréhension et l'application des normes professionnelles des enseignants de la langue chinoise par les enseignants des Instituts Confucius en Afrique, mais elle a également facilité la certification et l'emploi des enseignants locaux en Afrique. «Bien que les échanges et les apprentissages ne se soient déroulés que pendant deux jours, l'éducation chinoise est un voyage sans fin, et nous attendons avec impatience de retrouver les enseignants en première ligne dans un avenir proche», lancent les organisateurs.