Madagascar: Collection de minéraux naturels - Le pays regorge de gemmes très rares et convoitées dans le monde

ARAM Mines expose au grand public plus de 200 variétés de minéraux naturels de Madagascar à titre de collection dans le hall de l'Hôtel de Ville à Analakely, depuis hier et jusqu'au 06 juillet 2023, et ce, en partenariat avec Madagascar Perfect.

Ces variétés de minéraux naturels comportent plus de 2 500 spécimens en micromounts ainsi que d'autres muséologiques et des pièces pour les collectionneurs. « Notre objectif dans cette 2e édition de l'exposition des collections de minéraux naturels de Madagascar, consiste à faire connaître à toute la population malgache que la Grande île regorge de nombreuses variétés de gemmes, très rares et très convoitées dans le monde. Nous avons décidé de faire des collections des minéraux naturels du pays puisque nous sommes convaincus que l'exploitation des produits miniers, de façon rationnelle, tout en tenant compte des générations futures, constitue l'avenir de ce pays. De nombreux acteurs provenant des quatre coins du monde viennent à Madagascar pour s'en procurer surtout à titre de collection alors que bon nombre de nos compatriotes méconnaissent ces richesses minérales. On le qualifie d'ailleurs de « l'île aux pierres ». Dans le cadre de cette 2e édition de cet événement, nous prévoyons même de faire un pré-coaching aux étudiants désirant s'orienter vers la filière gemmologie ou bien aux débutants, désirant se lancer dans ce domaine ». Le gestionnaire de l'ARAM Mines, Harivelo Richardson Ramananjato l'a évoqué lors de l'ouverture officielle de cette exposition hier dans le hall de l'Hôtel de Ville à Analakely.

Exportation interdite

Parlant des gemmes très rares et très recherchées dans le monde, qui y sont exposées, on peut citer, entre autres, le grenat démantoïde. « Il s'agit d'une pierre fine très rare, faisant partie des collections de minéraux naturels réalisées par ARAM Mines. C'est la Russie, plus particulièrement dans l'Oural, qui dispose de principaux gisements de ce grenat démantoïde dans le monde. On en a également découvert à Madagascar, notamment dans la partie Nord comme à Ambanja et Ambilobe. Cette pierre fine est qualifiée de gemme très rare et très recherchée sur le marché international. Le prix de son carat peut ainsi atteindre 2 500 euros, surtout quand la couleur de ce grenat démantoïde est de vert intense », a fait savoir Fiarenantsoa Randriamanankoavy, minéralogiste et gemmologue au sein de ARAM Mines.

Et lui d'ajouter que plus les minéraux sont naturels, soit à l'état brut, plus leur valeur devient inestimable. Il tient également à préciser que le prix de ce grenat démantoïde, qui est toujours de couleur verte, augmente considérablement en fonction de son poids. « Force est également de remarquer que la Grande île dispose en quantité de cette pierre fine mais l'Etat interdit, pour le moment, son exploitation et son exportation », d'après toujours ce gemmologue au sein de ARAM Mines.

Puissance économique

Outre le grenat démantoïde, cette entité a également présenté d'autres gemmes très rares et très recherchés par les collectionneurs du monde. On peut citer, entre autres, le Grandidierite, qui est une gemme extrêmement rare au monde. Cela a été découvert pour la première fois en 1902, à Madagascar par Alfred Lacroix, un minéralogiste français. Il avait nommé le minéral ainsi, en l'honneur de l'explorateur français, Alfred Grandidier. « Ces spécimens proviennent principalement de Madagascar », a déclaré Fiarenantsoa Randriamanankoavy.

Pour sa part, la présidente de Madagascar Perfect, qui soutient cette exposition, a réitéré qu'il faut bien maîtriser et contrôler l'exploitation et l'exportation de ces ressources minérales, qualifiées de trésor de Madagascar, tout en évitant la sous-déclaration des produits. « Nous ne devons pas tout exporter mais en garder pour les générations futures. Ce trésor contribue même à la puissance économique de Madagascar. C'est pourquoi, nous allons appuyer l'ARAM Mines à la mise en place d'un musée minéral et de gemmologie du pays », a-t-elle conclu.