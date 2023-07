Tunisie: Skhiri vers l'Eintracht Francfort?

Porto est aussi intéressé.

L'Eintracht Francfort est passé à l'action pour s'offrir le milieu international Ellyès Skhiri. Le traitement financier proposé est alléchant avec un salaire annuel de 2,5 millions d'euros. Libre de droit, Skhiri, désormais ex-poumon de Cologne, est aussi pisté par Porto.

Les Socios Clubistes collectent 1,440 million de dinars

Les Socios Clubistes ont rassemblé la somme de 1,440 million dinars au profit des caisses du CA. Ce montant servira à régler les litiges dans l'optique de la levée de l'interdiction de recruter qui frappe le club. Avant le 15 juillet, le CA devra collecter 3,5 millions de dinars pour obtenir le feu vert des instances et participer à la C3.

Zaïdi chez le néo-champion ?

Après Chaouki Ben Khedher et Mohamed Amine Triter, Wadhah Zaïdi pourrait signer à l'ESS. L'intérêt étoilé est certain.

CA : Saber Khelifa, chargé des renouvellements de contrats

Saber Khelifa sera chargé de rapprocher les points de vue entre la direction clubiste et les joueurs en fin de contrat. Il assurera la liaison entre le bureau et les pensionnaires dont les baux arrivent à expiration.

Hamdi Kasraoui quitte le Parc B

Hamdi Kasraoui a mis fin à sa mission d'entraîneur des gardiens de l'EST. Pour des raisons personnelles, l'ex-portier « Sang et Or » devra vivre quelque temps à l'étranger.