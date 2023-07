Tunisie: Ce soir, ouverture de la 36e édition du Festival International de Musique Symphonique D'El Jem - Douceurs viennoises

Avec Mozart, Dvorak, Offenbach, Wagner et Strauss s'ouvrira la 36e édition du Festival international de musique symphonique d'El Jem. Présentée par l'Orchestre symphonique de l'Opéra de Tunis et dirigé par Manfred Müssauer, accompagné de la soprano Nesrine Mahbouli et le ténor Hans Georg Priese, la soirée «Salut de Vienne» perpétue une longue et belle tradition.

Virtuosité, passion et précision sont les caractéristiques pour lesquelles le chef d'orchestre autrichien Manfred Müssauer est le plus souvent loué par les critiques. Il est considéré comme un des trésors les plus, précieusement, gardés de la scène musicale internationale. Avec un engagement profond, il plaide en faveur d'oeuvres de la littérature musicale qu'il préserve contre l'oubli, et il les réveille avec des interprétations vivantes, afin qu'elles jouissent de l'attention qu'elles méritent.

Avec ce répertoire riche et intense allant de Mozart, Dvorak, Offenbach, Wagner, à Strauss, Maestro Müssauer dirigera, par sa baguette, l'orchestre symphonique de l'opéra de Tunis. Une invitation qui vient s'ajouter à 50 autres invitations de plus d'un orchestre international des 4 coins du monde. Ses interprétations intenses et captivantes, ses concepts de programme créatifs ainsi que sa méthode de répétition ouverte et efficace font de lui un chef d'orchestre très demandé.

Sa musique est fréquemment diffusée sur les principales stations de radio européennes, américaines, japonaises et coréennes. Il est actuellement chef d'orchestre du prestigieux Donau Philharmonie Wien (Orchestre philharmonique du Danube de Vienne) et directeur artistique des Musikwelten (Les Mondes de la Musique).

Il a également réussi à étendre le nombre de villes participantes au festival Musikwelten de deux en 2015 à 29 en 2020--incluant des villes telles que Budweis, Nuremberg et Berlin. L'attitude de Maestro Müssauer, qui favorise le rapprochement et son énergie impressionnante, contribue également à ouvrir des portes aux solistes, aux ensembles et aux orchestres des pays hors de l'Union européenne.

Pour ce concert, et auprès de la soprano tunisienne Nesrine Mahbouli, le ténor Hans-Georg Priese vient s'associer à l'ensemble.

Le célèbre ténor allemand a commencé sa carrière en interprétant le rôle de ténor héroïque à l'Opéra de Leipzig ainsi qu'à la Komische Oper Berlin, où il a connu le succès dans ses rôles les plus importants notamment Wozzeck et le Figaro de Rossini.

Sa remarquable performance en tant que Parsifal, Florestan et plus tard Tristan et Tannhäuser à l'emplacement original de la Wartburg a renforcé sa reconnaissance auprès des médias et du public. Déjà à cette époque, il a fait ses débuts à l'Opéra de Cologne, où Katharina Thalbach l'a découvert pour la première mondiale de «Rotter» dans le rôle-titre. Une performance élaborée en très peu de temps, que les journaux et magazines les plus importants ont qualifiée d'«exceptionnelle» !

De succès en succès et d'un rôle à un autre, il a affiné son profil vocal en tant que Heldentenor (ténor héroïque) à la voix barytonale avec une vocalisation élégante et lyrique. Après de nouvelles productions acclamées à Halle et à l'Opéra Margravial de Bayreuth, il a chanté son premier Lohengrin.

Sa grande expérience et son timbre inimit able, seront, un moment fort de cette soirée de pur plaisir.