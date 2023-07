Togo: Prévenir les incidents climatiques

L'ARC (African Risk Capacity) a accordé une aide de 2,5 millions de dollars pour faire face à la sécheresse qui affecte le monde agricole.

L'ARC (African Risk Capacity), une une agence spécialisée de l'Union africaine créée dans le but d'aider les gouvernements africains à améliorer leurs capacités de planification, de préparation et de réponse face aux événements climatiques extrêmes et aux catastrophes naturelles, a accordé une aide de 2,5 millions de dollars au Togo lors de la saison agricole 2022-2023.

Un appui destiné à lutter contre la sécheresse.

'Notre objectif est de mettre en place un mécanisme qui permettra de répondre rapidement aux crises naturelles afin de permettre aux populations touchées de bénéficier du soutien nécessaire', a déclaré Lesley Ndlovu, directeur exécutif de l'ARC, lors d'une rencontre qui se déroule actuellement à Lomé.

Grâce à la collaboration et au financement innovant, le Groupe ARC permet aux pays de renforcer leurs systèmes de gestion des risques de catastrophe et d'accéder à un financement rapide et prévisible en cas de catastrophe afin de protéger la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de leurs populations vulnérables.