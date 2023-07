Afrique: Cinéma - L'espace culturel Yaro a accueilli le Festival du Film Européen

Lancé en mai dernier à l'Institut français du Congo à Brazzaville, le festival du film européen, organisé par la Délégation de l'Union européenne (UE) en République du Congo, en partenariat avec les Etats membres, a été récemment clôturé à Pointe-Noire à l'espace culturel Yaro par la projection du film « Bienvenue à Marly-Gomont » de Julien Rambaldi.

Le public est venu nombreux au rendez-vous qui s'est déroulé le 27 juin dernier, en présence de la délégation de l'UE au Congo représentée par son chef adjoint, Torbene Nilson, et sa chargée de communication, Azad Mante. Au niveau du Congo, le festival du film européen qui entre dans le cadre de la célébration du «Mois de l'Europe», notamment le mois de mai, a été lancé le 9 mai dernier à l'IFC de Brazzaville avec la projection du film belge « Tori et Lokita » des frères Dardenn.

L'événement s'est poursuivi dans les quartiers populaires de cette ville avant d'être clôturé à Pointe-Noire à l'espace culturel Yaro, avec «Bienvenue à Marly-Gomont », comédie franco-belge écrite et réalisée par le Français Julien Rambaldi. Le film, sorti en 2016, a été inspiré d'une histoire vraie de Seyolo Zantoko, médecin africain originaire de Kinshasa. Ce dernier s'installe avec sa famille dans un petit village de la France et la vie n'est pas facile pour lui. Malgré des débuts difficiles, il finit par être accepté et respecté par tous les habitants du village où il vivra jusqu'à sa mort.

Ce film, le septième qui a été projeté dans le cadre du festival du film européen, évoque les difficultés de s'intégrer dans un pays étranger, d'accepter les différences. Il évoque aussi les questions sur la tolérance et l'ouverture vers l'autre. Son choix n'a d'ailleurs pas été fait au hasard, tenant compte des explications de Torbene Nilson : «Les films qui ont été projetés pendant le festival parlent des Africains qui quittent leur continent pour l'Europe, mais aussi l'inverse. On a voulu aller vers la population et faire la projection de ces films dans les quartiers de Brazzaville. Et nous n'avons pas oublié Pointe-Noire qui est une ville très importante où on aimerait bien renforcer un peu nos activités culturelles. L'idée est vraiment de faciliter les rencontres entre les cultures de l'Europe et celles de l'Afrique, notamment du Congo». De son côté, Azad Mante a renchéri : «On espère pouvoir venir une autre fois proposer du théâtre, de la danse ou autre chose. Nous sommes vraiment ouverts à toute proposition ».

Par ailleurs, Torbene Nilson s'est dit satisfait de cette belle expérience qui leur a permis de travailler avec les centres partenaires, d'avoir de nouvelles collaborations et d'aller à la rencontre d'une partie de la population congolaise. « Ce qui nous a étonnés, c'est le nombre important d'enfants dans l'audience à Brazzaville. Et le choix de certains films était moins adapté à eux, c'étaient des films sérieux. Mais à Yaro le film a plu à tout le monde car il était à la fois sérieux et comique. C'est vraiment une belle histoire. Dorénavant, nous choisirons les films par rapport au public mais ce n'est pas toujours facile de prévoir», a-t-il confié.

Quant à savoir si le festival du film européen pourra être étendu à d'autres localités du pays, Torbene Nilson a indiqué que la question devait être étudiée pour voir la possibilité d'offrir à une plus grande partie de la population congolaise l'occasion de participer à ce genre d'événement. Notons que la soirée de projection du film «Bienvenue à Marly-Gomont» à l'Espace Yaro, beau moment de gaieté pour les adultes et les enfants qui ont répondu présents, a été agrémentée par la musique de l'artiste chanteur ponténégrin, Brice Mizingou.