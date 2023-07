Congo-Brazzaville: Prévention des maladies - Le projet de décret de la plateforme « Une seule santé » validé

Plusieurs cadres issus de divers domaines ont participé, le 4 juillet, à Brazzaville, à l'atelier de validation du draft du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la plateforme « One health » ou « Une seule santé » en République du Congo.

L'atelier s'est déroulé en présence des représentants des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Il a permis aux participants de comprendre puis peaufiner le contenu du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la plateforme « Une seule santé ». Ce concept appelle, en effet, à la mobilisation et à la collaboration multisectorielle entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale, pour mieux prévenir, détecter les menaces sanitaires émergentes et ré-émergentes et y répondre.

Au terme des échanges, les participants se sont accordés que cette plateforme est chargée, entre autres, à renforcer les systèmes de surveillance de la santé, à contribuer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la politique nationale de lutte contre les maladies, les épidémies et les épizooties.

Elle définira également les orientations stratégiques et politiques en matière de prévention des menaces sanitaires et de lutte contre ces menaces, suivant une approche globale et concertée pour la riposte face aux menaces sanitaires à potentiel pandémique. Elle va, par ailleurs, garantir la sécurité et la protection de la population face aux menaces sanitaires à potentiels pandémiques et assurer la concertation avec les partenaires techniques et financiers. Cette plateforme devra, en outre, informer les autorités et la population de l'évolution des urgences sanitaires et les menaces sanitaires puis les méthodes de prévention.

Au nom du ministre de la Santé et de la Population, le directeur général des soins et services de santé, le Pr Henri Germain Monabeka, a rappelé que la rupture des équilibres est traduite par une amplification des interfaces entre différentes espèces et les pathogènes à l'interface environnement-animal-homme.

« Au cours des deux dernières décennies, le monde a fait face à des crises sanitaires récurrentes dues à l'émergence et à la réémergence des maladies infectieuses touchant l'animal et l'homme. Les stratégies de prévention et de réduction des risques sanitaires nécessitent l'urgence d'une approche "Une seule santé", avec un leadership déterminé sur la coordination de la santé pour renforcer la sécurité sanitaire nationale et régionale », a-t-il indiqué.

La mission qui a abouti à la réalisation de ce projet a été menée par le cabinet Gaf-Project, en partenariat avec Ds-Avocats et Redisse. Considéré comme le premier cabinet d'expert, de conseil et de formation en droit congolais opérant dans le domaine de la commande publique, Gaf-Project accompagne, avec ses partenaires, les maître d'ouvrage dans la conduite transparente de leur projet.

Le travail de cette mission a consisté à répondre aux lacunes et faiblesses de la surveillance des maladies, de la préparation et des systèmes d'intervention dans tous les pays bénéficiaires afin de mieux prévenir et contrôler toutes les épidémies dans la sous-région d'Afrique centrale.

Si le comité de pilotage de cette plateforme est dirigé par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, son comité technique de coordination multisectorielle est composé des acteurs majeurs du système de santé congolais. Le suivi et l'exécution des recommandations du comité technique de la plateforme seront assurés par un secrétariat exécutif permanent.