Madagascar: Décentralisation émergente - L'autonomisation financière des communes en chantier

L'autonomisation financière des Collectivités territoriales Décentralisées est le point d'orgue de la politique de décentralisation émergente dressée par l'État.

Processus engagé. Rendre autonome la gestion des ressources financières pour les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Voilà un des objectifs principaux qui sera au coeur des discussions lors des assises nationales pour la validation du plan national de décentralisation émergente (PNDE) qui se tient depuis hier au centre de conférences internationales d'Ivato. Une initiative qui entre justement dans le cadre des réformes déjà mises en oeuvre pour la réalisation de la politique de l'État dans le cadre de la Décentralisation. Le ministre de l'intérieur, Justin Tokely a d'ailleurs tenu à préciser que l'attribution d'une autonomie financière est déjà un processus en marche. Interrogé par la presse hier à l'occasion de l'ouverture de cette réunion de deux jours, il évoque le fait que les communes et les régions pourraient accéder à l'autonomie financière d'ici peu. « Ce plan national de décentralisation émergente englobe tous les aspects de la décentralisation. Toutefois, l'axe principal de notre stratégie nationale repose sur le fait de donner l'indépendance et l'autonomie des CTD vis-à-vis du pouvoir central. Dans ce PNDE, nous allons tout mettre en oeuvre pour faire en sorte que les CTD, à savoir les communes et les Régions puissent avoir une autonomie sur le volet administration mais aussi et surtout sur la question de leur budget de fonctionnement » explique-t-il.

Subventions doublées

Le renforcement des capacités ainsi que les appuis pour la gestion des ressources propres aux CTD serviront de fer de lance à cette initiative. Les partenaires techniques et financiers rejoignent l'idée. Natasha Van Rijn, Représentante résidente du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) évoque l'importance du développement de cette autonomisation financière, notamment à travers les renforcements de capacité. Évoquant l'exemple de la commune de Beloha dans la région d'Androy. « En 2017, les recettes propres de la commune, sans tenir compte des subventions étaient d'environ 15 millions d'ariary. Avec les accompagnements en matière de gouvernance communale et l'appropriation de ces renforcements de capacités par les responsables locaux, la recette a atteint la barre des 46 millions d'ariary à la fin décembre 2021, ce qui veut dire que les recettes initiales ont triplé » selon elle. Une stratégie qui a porté ses fruits car pour 110 communes, une augmentation moyenne de 99,30% des recettes propres aux communes a été constatée entre 2017 et 2022. Question financement, des révisions de fond ont déjà été engagées depuis quelques années, si l'on croit les explications du ministre de l'intérieur. En effet, les subventions allouées aux collectivités territoriales décentralisées telles que les communes et les régions ont été multipliées par deux. « Pour les régions, les subventions de fonctionnement sont passés de 210 millions d'ariary à 420 millions d'ariary actuellement. Pour les communes c'est la même chose, elles sont passés de 15 à 30 millions d'ariary », évoque Justin Tokely dans son discours d'ouverture. Les subventions de fonctionnement pour les CTD, de la part du Fonds de Développement Local ont aussi été doublées.