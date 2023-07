Madagascar: Basketball - Coupe du monde U19 - Les Ankoay rentrent aguerris

La délégation malgache, après avoir disputé la Coupe du monde de basketball U19, est arrivée au pays hier, accueillie en héros par les trois ministres coach à Ivato.

Une arrivée bien accueillie par la foule et un hommage rendu par les trois ministres coachs du basketball. Il était 13h25 lorsque le vol en provenance d'Addis-Abeba qui ramenait les joueurs malgaches, a atterri à Ivato après avoir disputé la Coupe du monde des U19 garçons à Debrecen, en Hongrie, ce weekend.

Douze minutes après l'atterrissage, les membres de la délégation malgache ont été reçus dans la salle VIP de l'aéroport international d'Ivato hier, par les trois ministres coaches de la discipline, celle de l'Économie et des finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, celui des Travaux publics, Livah Andrianatrehina, et celui de la Sécurité publique, le contrôleur général Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison ainsi que quelques membres de la Fédération malgache de basketball.

Dès que les joueurs ont franchi la porte, un tonnerre d'applaudissements a retentit dans la salle en hommage aux jeunes basketteurs dirigés par le général Nina Zafisambo, chef de la délégation. La ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a été la première à prendre la parole en tant que porte-parole du chef de l'État. Elle a remercié les efforts déployés par les jeunes Ankoay durant le tournoi mondial.

« Le président Andry Rajoelina se déclare très fier de vous et vous félicite de votre prestation aux yeux du monde entier. Le chef de l'État est toujours derrière vous. Vous êtes la fierté de tout Madagascar et à chaque fois que l'hymne national a retenti, tout le peuple malgache s'est regroupé derrière vous. Nous ne parlons plus ici des résultats, mais je tiens à vous féliciter, car c'est grâce à vous que nous sommes ici », déclare-t-elle.

Instructive

Nina Zafisambo, chef de la délégation malgache durant la Coupe du monde, se dit très touché du geste constaté à l'arrivée de la délégation à Ivato. « C'est une grande surprise pour nous de vous voir si nombreux pour nous accueillir. Je tiens à remercier le chef de l'État, le premier ministre Christian Ntsay, la foule venue nombreuse ainsi que les journalistes et surtout le peuple malgache. » Nina Zafisambo a relaté que les matchs ont été tous très difficiles et affronter de grandes équipes mondiales n'est pas facile.

Je tiens à remercier nos joueurs qui ont tout donné et ils ont combattu en donnant le meilleur d'eux-mêmes, malgré la différence de niveau devant les Français et les Américains. Nous savons maintenant la voie à suivre en ce qui concerne le haut niveau mondial et nous essaierons de nous améliorer pour l'honneur du pays », conclut-il.

Selon le coach de l'équipe nationale, « tous les pays participants sont de grands pays du basketball et ont un niveau très élevé. Malgré cela, les deux représentants de l'Afrique n'ont pas démérité. Pour Madagascar, les joueurs ont montré de grands efforts, mais c'est encore insuffisant. De gros efforts restent à faire à titre d'exemple, les autres pays ont six entraîneurs à chaque entraînement et nous, nous ne sommes que deux. La Coupe du monde a été très instructive pour nous ».