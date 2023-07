Angola: Plus de 1,4 milliard de kwanzas financés dans des projets du PRODESI

Luanda — Environ 1,4 milliard de kwanzas ont été financés pour les 4 795 projets du Programme d'appui à la production, à la diversification des exportations et à la substitution des importations (PRODESI), depuis son entrée en vigueur, a révélé mardi, à Luanda, le secrétaire d'État à l'Économie, Ivan dos Santos.

Le financement devrait créer environ 75 464 emplois directs, sans compter les emplois indirects, selon le responsable, qui s'exprimait lors du briefing habituel du ministère de l'Économie et du Plan.

Ivan dos Santos indique qu'en termes de projets approuvés, le programme de soutien au crédit (PAC) compte 1 923 projets, ce qui équivaut à 76 milliards de kwanzas.

Selon la même source, les projets décaissés s'élèvent à 1 439, estimés à environ 59 milliards de kwanzas.

Il a ajouté que l'agriculture est le secteur avec le plus de projets et de crédits approuvés, dans le cadre du PRODESI.

Ivan dos Santos souligne qu'en ce qui concerne le portail national de production, plus de 105 000 producteurs de tout le pays sont actuellement enregistrés.

Quant à la formation, Ivan dos Santos assure que les données indiquent environ 69 mille 263 producteurs formés.

« Le Plan National de Développement (PND) avait prévu 1514 entreprises agréées et financées, mais il a été possible d'atteindre environ 220%. Trois mille entreprises ont vu leurs crédits approuvés », a-t-il renforcé.

Concernant les coopératives, a-t-il poursuivi, l'objectif était de 470, sur la base de la ligne du PND, et « nous avons pu financer 1015 coopératives ».

Le Projet d'appui au crédit (PAC), qui fait partie du Programme d'appui à la production, de diversification des exportations et de substitution des importations (PRODESI), a été restructuré en 2022 pour augmenter le financement des projets qui ont eu des difficultés à obtenir des crédits.

Approuvé par le décret présidentiel n.º 169/18 du 20 juillet, le PRODESI est un programme exécutif visant à accélérer la diversification de la production nationale et la création de richesses, dans un ensemble de productions, avec un plus grand potentiel de création de valeur à l'exportation et de remplacement des importations.

Parmi les objectifs du PRODESI, il y a l'augmentation de la production, du volume des ventes de la production, l'accélération de la diversification et de la potentialisation des avantages comparatifs nationaux, la réduction de la dépense des ressources en devises, avec le panier de la ménagère, et l'augmentation et la diversification des sources de devises.