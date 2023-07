Angola: Les États-Unis entretiennent des relations solides avec l'Angola, selon l'ambassadeur américain

Luanda — L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Angola, Tulinabo Salama Mushingi, a déclaré mardi qu'il existe des "relations fortes" entre les deux pays, 30 ans après son élévation au niveau diplomatique.

S'exprimant à l'occasion du 247ème anniversaire de l'indépendance de son pays, célébré le 4 juillet, le diplomate a déclaré que le partenariat entre les États-Unis et l'Angola « s'est beaucoup développé », grâce à l'engagement des dirigeants des deux États.

Il a fait savoir qu'actuellement, tout en cherchant à créer un avenir prospère partagé, les efforts des États-Unis se concentrent sur trois piliers principaux, à savoir la prospérité, la bonne gouvernance et la sécurité.

A titre d'exemple, Tulinabo Mushingi a cité l'inauguration de la concession du corridor de Lobito, que le Gouvernement de son pays financera avec 250 millions de dollars.

Il a ainsi déclaré qu'il s'agissait de l'un des projets d'infrastructure les plus importants en Angola en termes stratégiques.

"Il s'agit et ce sera le plus gros et le premier investissement de la DFC (International Devolopment Finance Corporation) en Angola et le premier investissement dans un projet ferroviaire en Afrique", a-t-il admis.

Selon le représentant du Gouvernement américain, son pays est disposé à partager les leçons apprises au cours des 247 années d'indépendance, notamment dans le domaine de la démocratie en tant que système politique garant de la prospérité et du développement durable.

Il a souligné que « le pont du futur est le pont démocratique », mais que cela doit être une démocratie qui produit des résultats positifs pour son peuple.

D'autre part, a-t-il dit, les démocraties fortes bénéficient de la transparence et de la responsabilité et que, pour cette raison, les États-Unis sont fiers de soutenir l'engagement de l'Angola à éradiquer la corruption.

Il a ajouté que le leadership de l'Angola dans la construction de la paix transatlantique et de la stabilité régionale vise à protéger le peuple contre les menaces, qu'il s'agisse de santé publique, d'instabilité politique ou de terrorisme.

Dans le domaine de la coopération économique et des investissements, le diplomate a rappelé qu'actuellement, des entreprises américaines telles que Chevron et ExxoMobil, dans le secteur pétrolier, et d'autres axées sur les énergies renouvelables, notamment au niveau de centrales photovoltaïques de Baía Farta et Biópio à Benguela, opèrent en Angola.

Il a ajouté que les investissements américains en Angola couvrent également le secteur des télécommunications, à travers l'opérateur mobile Africel, qui compte désormais 7,7 millions de clients, ainsi que le nouveau programme Afrimoney avec 250 mille agents, entre autres.

Pour l'ambassadeur, il est prioritaire pour son Gouvernement de construire un avenir sans barrières entre les deux pays au cours des prochaines années, ainsi que de renforcer la diplomatie commerciale, la sécurité et la bonne gouvernance et d'améliorer le climat des affaires.