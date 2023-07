Angola: Le MINJUD donne priorité à la qualité du sport adapté

Luanda — La politique de priorisation de la qualité développée par le Comité paralympique angolais (CPA), au niveau des équipes nationales, est encouragée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD), selon la secrétaire d'État aux Sports, Teresa Ulundo.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise du drapeau de la République à l'équipe nationale d'athlétisme, qui participera aux championnats du monde à Paris (France) du 7 au 18 de ce mois, la responsable a dit que l'engagement envers la qualité ouvre de bonnes perspectives de meilleurs résultats.

Pour elle, l'idée du CPA de convoquer une sélection avec seulement trois athlètes accroît encore la responsabilité des sélectionnés, qui doivent se doter de l'esprit de discipline, de patriotisme et de "fair-play".

Le président du Comité paralympique angolais, Leonel da Rocha Pinto, a souligné que les membres de l'équipe nationale figurent sur une liste d'athlètes en préparation pour disputer le podium aux Jeux paralympiques de Los Angeles (États-Unis), en 2028.

Il a précisé que désormais, en France, il n'y aura plus que trois athlètes car la priorité du CPA est la qualité et non la quantité, à l'heure où l'objectif de l'épreuve est d'obtenir un classement digne des investissements de l'État dans le sport adapté.

Le responsable a indiqué que l'organisme qu'il dirige choisit de concourir avec des athlètes ayant le minimum requis par le Comité international paralympique, visant de bons classements, sinon le podium.

L'équipe nationale a quitté mardi soir Luanda pour la scène de l'épreuve, qualificative pour les Jeux paralympiques de 2024, qui se dérouleront également en France.

Dirigés par l'entraîneur José Manuel, les athlètes Manuel Jaime (400 et 1500 mètres pour la classe T46-handicap moteur), Regina Dumbo, Juliana Moko et Emeloide Adelino (100, 200 et 400 mètres, tous de la classe T11-handicap) font partie de l'équipe nationale).