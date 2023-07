Afrique Australe: Yona Park reçoit des girafes de Namibie

Moçâmedes (Angola) — Quatorze girafes provenant de Namibie sont arrivées en Angola cette semaine, dans le cadre du programme de repeuplement d'espèces dans le parc national de Yona, situé dans la municipalité de Tombwa, province de Namibe.

Selon l'administrateur de Tombwa, Abelardo Lemba, il y a cinq mâles et neuf femelles, qui vont passer par un processus d'adaptation au climat local au cours des prochains jours.

Selon le responsable, qui s'adressait exclusivement mardi à l'ANGOP, les conditions sont en cours de création pour l'accouplement des girafes, sans donner de date pour l'obtention des premiers résultats pratiques.

Abelardo Lemba a expliqué qu'il s'agit de girafes adultes, soulignant qu'elles contribueront à repeupler le parc, dont les différentes espèces sont très peu nombreuses.

Il a précisé qu'à cette époque il était difficile de quantifier la population animale dans ledit parc, mais a dit qu'il y avait des données qui indiquaient une réduction substantielle, due au braconnage.

"Nous espérons qu'elles arrivent à s'adapter à notre environnement et qu'elles se reproduisent", a souligné l'administrateur municipal, à propos de l'arrivée des girafes à Yona.

Le Parc de Yona, proclamé réserve en 1937 et autorisé en tant que parc national en 1964, est le plus grand d'Angola et est situé dans la partie sud-ouest du pays, à Namibe.

Avec une extension de 15 mille kilomètres carrés, il se caractérise par des dunes mobiles, de vastes plaines et des montagnes aux falaises escarpées, et abrite diverses espèces telles que des gazelles, des oryx, des autruches, des zèbres et d'autres reptiles.

Le parc Yona se trouve à 360 kilomètres de la province de Namibe et fait partie du plan directeur du tourisme à Namibe, étant un catalyseur important pour stimuler l'économie locale.

Ses espèces souffrent du braconnage, de même que ses infrastructures sont vandalisées au fil des années par des braconniers, selon les autorités locales.