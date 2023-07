Angola: Un jeune réalisateur fait ses débuts avec le film 'Dívida de Honra'

Lubango (Angola) — "Dívida de Honra" (Dette d'honneur) est le titre d'un film de Huila qui sort ce vendredi dans les salles de cinéma, réalisé par le reporter d'images du Centre de production de la TV Zimbo à Huíla, Pelágio Ntyamba.

Il s'agit d'un moyen métrage policier qui raconte l'expérience d'un agent spécial chargé de mettre fin au crime organisé dans la ville de Lubango, après le meurtre de son collègue et ami, une mission qui le met à l'épreuve à la justice et à l'amour, dont la première projection a eu lieu au Cinéma Cinemax, au Xyami Shopping.

S'adressant ce mercredi à l'ANGOP, à Lubango, le réalisateur et producteur du film Pelágio Ntyamba a souligné que le processus de production du film était un défi pour toute l'équipe impliquée dans le projet, résultat d'un certain manque d'expérience et de soutien.

Il a détaillé que la "dette d'honneur" est un travail d'équipe dans lequel chaque membre a mis son coeur et son âme, cherchant à transmettre l'essence de l'histoire de manière authentique.

Il a indiqué que le film a une équipe entièrement locale de plus de 30 personnes, des acteurs à la production, ne s'agissant pas seulement d'un divertissement, mais aussi porteur d'un message « profond » qui fait référence à l'importance de l'honneur, du courage et de la persévérance, même face à l'adversité.

Le scénariste du film a dit qu'au cours du processus, il avait rencontré des difficultés pour acquérir les moyens techniques et technologiques de capture d'images, de son et de montage, ainsi que des accessoires pour la production du film, mais cela n'a pas empêché la sortie du produit final.

Il a ajouté qu'ils avaient trouvé peu de collaboration de la part des autorités, des entreprises et des institutions, tant publiques que privées, dans la mise à disposition d'espaces de tournage, se montrant peu intéressés à soutenir le projet.

Le manque de mécénat et de soutien des entreprises est une autre contrainte, selon le jeune réalisateur, qui a appelé à la nécessité d'une plus grande sensibilité à la valeur de la production artistique.

Pelágio Ntyamba a défendu la résilience continue des producteurs dans la recherche d'opportunités de financement et l'exploration de différents types de soutien pour plus de qualité et d'originalité des productions, pour l'appréciation nationale et internationale conséquente du produit final.

« Il est important de reconnaître et de valoriser la diversité culturelle et, à cet égard, l'identité locale est essentielle pour la dignité des cinéastes. Encourager la production de films qui traitent de sujets pertinents pour la communauté et la préservation de la culture locale renforce l'industrie cinématographique et valorise le patrimoine du pays », a-t-il souligné.

Il a affirmé que c'était sa première production et son premier film et il était motivé pour écrire cette histoire basée sur la vie quotidienne, une production qui avait le soutien de la police nationale de Huíla et de certaines entreprises locales.

Il a fait savoir qu'une éventuelle suite du film précité se forge, dont l'enjeu sera de réaliser un long métrage, mais que la production d'un roman est déjà en cours, avec 30% d'exécution.

Après Lubango, le film sera présenté dans les provinces de Cunene, Namibe, Benguela, Huambo et Luanda.

Pelágio Ntyamba a commencé sa carrière audiovisuelle en 2007, couvrant des événements sociaux tels que des anniversaires, des mariages, des fiançailles, entre autres, puis est passé à la réalisation, au tournage et au montage de clips vidéo pour divers artistes locaux.

Il est actuellement reporter d'images et monteur vidéo au Centre de production de la TV Zimbo de Huíla, après avoir rejoint la même entreprise en 2013.