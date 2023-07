Madagascar: Ateliers Hay - Initiation des enfants à l'art contemporain

Comme le disait le célèbre peintre Pablo Picasso, « dans chaque enfant, il y a un artiste... ». Le tout c'est de le mettre sur la bonne voie. Voilà l'une des raisons de l'essence de l'atelier « Hay ». Initiative de la Fondation H, les ateliers « Hay » sont des visites de l'exposition suivies d'un atelier créatif pour les enfants de 6 à 12 ans.

Pour ce mois, les 5, 12, 19 et 26 juillet sont les dates à retenir. La thématique des ateliers tourneront autour de la composition d'une « matériauthèque » qui auront lieu dans les locaux à Ambatomena. Lors des ateliers « Hay », les enfants sont encouragés à découvrir les différentes matières existantes pour le tissage, à comprendre leur utilisation, et à apprendre comment les combiner de manière créative. Les ateliers « Hay » sont ouverts gratuitement aux enfants de 6 à 12 ans, sur inscription uniquement.

Initiateur du projet, la Fondation H est une fondation malgache d'art contemporain. Elle a été créée à Antananarivo en 2017 par l'entrepreneur et mécène Hassanein Hiridjee, convaincu que l'art et la culture ont un impact sociétal fort et permettent une ouverture critique au monde.

Depuis plusieurs années, la Fondation H opère des programmes dédiés à l'accompagnement des artistes d'Afrique et de ses diasporas dans leur carrière, facilite l'accès des publics à l'art, et participe activement au développement et à la structuration de la scène artistique dans l'océan Indien.

Elle apporte par ailleurs son soutien, depuis sa création, au rayonnement et à la diffusion de la création artistique de Madagascar et du continent africain à travers le mécénat d'expositions internationales. La Fondation H constitue, depuis sa création, une collection d'art contemporain très largement focalisée sur les artistes d'Afrique et de ses diasporas. En somme, les ateliers « Hay » consistent à faire découvrir tout d'abord le microcosme et de susciter l'intérêt des enfants pour l'art contemporain.