Madagascar: Football / Pro League - La ligue des champions CAF et 15 millions d'ariary à la clé

Le club d'Alaotra Mangoro, AS Fanalamanga, défiera la sélection de Boeny, Fosa Juniors FC, ce dimanche 9 juillet, à l'occasion de la grande finale du championnat de Madagascar Orange Pro League.

La quatrième édition du Championnat de Madagascar D1 baptisé » Orange Pro League » (OPL) touche à sa fin. Selon l'association des clubs de football élites de Madagascar (CFEM), organisateur du tournoi, hier lors d'une conférence de presse, la grande finale se tiendra ce dimanche 9 juillet, à 14 heures au stade Barea Mahamasina. Un choc entre le Fosa Juniors FC et l'AS Fanalamanga. Les deux équipes lutteront pour la succession du Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (Cffa) pour s'arroger le trophée et monter sur la plus haute marche du podium.

Les Majungaises et le club d'Alaotra Mangoro se retrouvent pour la troisième fois cette saison 2022-2023. La bande à Dax Arohasina s'est imposée deux fois face à Bancé et ses coéquipiers sur le même score de 1 but à 0 en aller et retour, à l'issue des deux rencontres dans la conférence Nord. Pour cette fois, ce sera pour le duel final. Le règlement ne changera pas, en cas d'égalité, les deux équipes passent à la prolongation avant de passer à la séance des tirs aux buts toujours en cas de parité à la fin du temps réglementaire. Les équipes obtiendront chacune trois séances d'entraînement. Les deux premiers au stade annexe ce jeudi et vendredi, tandis que la dernière sera au stade Barea, samedi après-midi. Il y aura également un match de Gala entre l'équipe des CFEM et la sélection des députés d'Analamanga au programme.

%

Favori

Fosa Juniors FC s'annonce être le grand favori de cette saison, depuis la phase de conférence jusqu'au play-off. Tsiry et ses coéquipiers étaient indomptables, en sortant première de son groupe respectif avec un cumule de 34 points. Le club a défait l'Ajesaia, vice-champion de l'an dernier en demi-finale et la sélection du Disciples FC en quart de finale. Elle est à un pas de son deuxième sacre national après celui de la saison 2019.

Surprise

Le club d'Alaotra Mangoro, AS Fanalamanga a réalisé une ascension impressionnante durant la saison. Lors de la phase de conférence, il en est sorti troisième crédité de 21 points. Tsila et ses camarades ont éliminé le club de l'Elgeco Plus en quarts de finale. Ils ont obtenu leur ticket pour la finale après trois matches chocs contre le club omnisports des forces armées (Cosfa). « Ce n'est pas la première fois que les deux équipes se croisent, mais cette finale sera encore très acharnée. Les joueurs ainsi que les staffs sont prêts à en découdre», confie Rivo Blondin, coordinateur général des sports, au sein de l'AS Fanalamanga. C'est la première fois qu'une équipe d'Alaotra Mangoro se hisse en finale. Le club s'est fait éliminer en quart de finale l'an passé, lors de sa première année en tournoi élite.

Qualification en C1 CAF

L'équipe championne de cette championnat de Madagascar obtient son ticket pour la ligue des champions CAF (Confédération Africaine de football). « Le championnat Pro League est une étape pour le C1 africain. Outre, la liste des joueurs pour cette compétition africaine sera bouclée le 10 juillet« , a fait savoir Tota Henintsoa Rakotoarimanana, président de la CFEM. En plus de la qualification en C1 CAF, le champion de Madagascar sera récompensé d'une somme de 15 millions d'ariary.