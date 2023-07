Madagascar: Kolots'Art an-tsehatra - Une exposition inédite pour ses 10 ans

Pour marquer son dixième anniversaire, l'émission culturelle « Kolots'Art an-tsehatra » diffusée sur la chaîne Kolo TV, compte mettre en exergue de façon concrète l'art et le talent d'une cinquantaine d'artistes malgaches. Cette initiative s'inscrit dans l'essence même de l'émission qui est de promouvoir les artistes malgaches ainsi que leurs oeuvres.

Pour ce faire, une grande exposition à laquelle tous les artistes déjà invités dans l'émission participeront, sera organisée à l'Alliance Française d'Antananarivo (AFT) cette semaine et jusqu'au 7 juillet prochain. La cinquantaine d'artistes qui y prendra part exposera plus de 80 oeuvres pour l'occasion. Les passionnés d'art et simples curieux pourront y découvrir de grands maîtres dont la renommée est déjà établie en matière d'art, tels que Michel Randria ou Tiana Raparivo, mais encore des artistes à mi-carrière et de jeunes talents émergents.

Par ailleurs, l'exposition verra aussi la mise en avant de produits d'artisanats malgaches qui seront exposés à l'extérieur de l'AFT. « L'idée est de promouvoir les oeuvres « Vita Malagasy » parce que nous possédons plusieurs talents dans divers domaines artistiques qui méritent d'être présentés au grand public », affirme Mino Razafinimanana, la conceptrice de l'émission, à ce propos.

Ceci dit, l'émission, et dans la même optique, cette exposition, ambitionnent d'inciter le public à s'intéresser à la culture, dans une perspective d'éducation. La beauté de chaque oeuvre, l'histoire qui se cache derrière chaque oeuvre et les démarches artistiques et créatives de chaque artiste, habituellement évoquées virtuellement durant l'émission, le seront de façon réelle durant l'exposition. Des conférences, des ateliers et des rencontres avec les artistes sont en effet prévus au programme. Les enfants ne seront pas en reste puisque des activités conçues spécialement pour eux leur seront offertes gracieusement.