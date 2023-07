Madagascar: Run-King of drag racing - Les favoris au rendez-vous à Arivonimamo

29 pilotes sont déjà engagés pour la deuxième manche du championnat de Madagascar des runs sur 400 m dénommé « King of Mobil Drag Racing XXL».

La course se déroule ce dimanche sur la base aérienne 213 à Arivonimamo. Le champion en titre Tahiana Jaytax Rasolojaona sur sa BMW sera présent dans la catégorie Prorun. Le multiple champion de Madagascar Jean de Dieu Rafanomezantsoa, alias Vazah, figure aussi dans la liste provisoire avec sa Subaru. D'autres grosses pointures comme Herizo Boarilaza dit Bobo sur sa Evo 5, Tojo Naivo au volant d'une Evo 10, et Laza Randriamifidimanana avec sa coccinelle 1300 promettent des étincelles durant cette course. Il ne reste plus qu'à attendre l'inscription de Azuno Razafindraibe qui va rouler sur une Volkswagen.

Par ailleurs, Tiboule Laljy sera le grand absent. Le Réunionnais espère pourtant reprendre la course lors de la prochaine manche à Toamasina. En effet, plus de 40 pilotes sont attendus à Arivonimamo, les inscriptions prendront fin demain jeudi. Les catégories sont, entre autres, le ProRun, le SuperRun et le Run. En outre, il y aura plusieurs concours pour les fans de course à grande vitesse. Des concours de la meilleure sono, l'Open King et Queen, et le défi Super Car seront programmés. La compétition débutera à 9h avec la phase des éliminatoires suivie de la phase finale dans l'après-midi jusqu' à 16h.