Madagascar: Concert - Fanja Andriamanantena bien entourée pour « 60 taona ny mozikako »

A chacun de ses rares concerts, Fanja Andriamanantena met un point d'orgue à la sélection de ceux qui l'entourent, elle le fera le 9 juillet au Cc Esca Antanimena, à partir de 15 h.

Pour « 60 taona ny mozikako », en traduction libre : 60 ans de ma musique. Elle a traversé les époques, mais cette fois, elle s'entoure de jeunes, de ses benjamins et benjamines. Telle Monika Njava, « Je l'ai souvent invitée à mes représentations, ce n'est pas la première fois. Elle aime une de mes chansons : « Tia ka tsy mino », et j'aime sa façon de la chanter », avance-t-elle et d'ajouter. « Tous ces invité(e)s, ils ou elles ont chanté une de mes chansons ou j'en ai créé une pour eux ou elles ». Luk et Mahery du groupe Johary seront là, gardiens soucieux du patrimoine musical malgache.

Cette remarque de Fanja Andriamanantena leur est quelque part adressée. « Dès ma petite enfance, j'ai baigné dans le jazz du côté de ma mère, dans le classique du côté de mon père. Ensuite, j'ai fait mes armes à la chorale Amboarampeo Faravohitra. Mes influences étaient les Wilson Ramaroson, Rivo Ramandiamanana... La musique classique malgache... Heureusement que des artistes les chantent encore aujourd'hui ».

Parce que l'artiste auteure/compositrice fait partie de cette école où il faut bêcher pour avancer dans la musique. Loin de l'époque actuelle où tout, ou presque, est prêt à être cueilli. Pour elle, c'est aussi une éducation. « Il faut éduquer par l'écoute », ajoute-t-elle. Sans doute, l'écoute dans toute sa mesure. Par exemple, quand elle décide de composer une chanson pour le duo du Grand Port, Mika et Davis, celui-ci sera présent au Cc Esca le 9 juillet, il y a tout un processus. Elle analyse chez l'artiste, « ...son timbre vocal, ses inspirations, sa nature, discuter pour mieux se connaître.

L'inspiration jaillit » de ce qui peut paraitre "mathématique" et sélectif. Comme par magie, le titre qui en résulte colle parfaitement à son interprète. Fanja Andriamanantena possède le génie de trouver l'alchimie parfaite entre le chanteur et la chanson. Sur scène, elle sera aussi assistée par Lalie, Nanie, Elsie, Bim, Faniah... qui « sont les cadets durant cette époque », l'entre année '90 et 2000. « 60 taona ny mozikako » durera trois heures. Pour les tournées, cela reste encore à voir et à espérer pour les inconditionnel(le)s des régions du pays. Le tableau des invités est complété par Arison Vonjy et Silo.