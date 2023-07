Madagascar: Affaire QMM - Appel au calme du Mouvement Rohy

Face à la situation qui de crise qui prévaut actuellement à Fort-Dauphin, secoué par les mouvements de contestations initié par l'association LUSUD, le mouvement Rohy prône le dialogue. « Nous lançons un appel au calme et exhortons les parties prenantes à faire preuve de retenue ainsi qu'à privilégier les démarches et solutions pacifiques » déclare le Mouvement, dans un communiqué publié, hier.

La société civile, composée de Rohy et de la Plateforme des OSC Anôsy se déclare ainsi « prête à continuer ses efforts et à prendre ses responsabilités pour faciliter les dialogues et instaurer un mécanisme et un espace permettant de trouver des solutions synergiques aux problèmes actuels et futurs autour de l'exploitation minière de RT/QMM ». Cette déclaration fait suite à la mission conjointe réalisée avec la plateforme régionale des OSC avec notamment des visites sur terrain pour consulter et collecter les avis et opinions de toutes les parties prenantes.

Les consultations sur terrain ont été suivies d'un atelier de 2 jours organisé le 5 et 6 Juin 2023, dont l'objectif a été d'initier un espace d'échanges permanent de suivi et de médiation acceptée par toutes les parties afin de contribuer à assainir une fois pour toutes les tensions conflictuelles incessantes et aboutir à des solutions pérennes pour un développement intégré des zones touchées. Les leaders de l'association LUSUD n'ont pas participé à cet atelier.